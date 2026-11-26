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Kolumbijčan dostal v Donecku 20 rokov, podľa súdu bol žoldnierom
Odkedy Rusko pred takmer piatimi rokmi zaútočilo vojensky na Ukrajinu, naverbovali Moskva aj Kyjev do svojich armád tisíce cudzincov.
Autor TASR
Doneck 26. novembra (TASR) - Súd v Ruskom anektovanej ukrajinskej Doneckej oblasti odsúdil 33-ročného Kolumbijčana na 20 rokov väzenia. Podľa tamojších orgánov išlo o žoldniera bojujúceho za Kyjev, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Úrad ruskej generálnej prokuratúry uviedol, že súd vyniesol rozsudok v trestnom prípade voči 33-ročnému občanovi Kolumbie Cristianovi Moralesovi Mendozovi. Dodal, že išlo o „žoldniera v ozbrojenom konflikte“.
Odkedy Rusko pred takmer piatimi rokmi zaútočilo vojensky na Ukrajinu, naverbovali Moskva aj Kyjev do svojich armád tisíce cudzincov.
Kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí minulý mesiac informovalo, že počas bojov vo vojne na Ukrajine zahynulo vyše 250 Kolumbijčanov a takmer 1000 je nezvestných. Na ukrajinskej strane ich zahynulo 162 a 666 je nezvestných, zatiaľ čo na ruskej strane evidovali 94 obetí a 297 nezvestných, potvrdil rezort.
Organizácia Spojených národov odhaduje, že v zahraničí bojuje najmenej 10.000 kolumbijských žoldnierov, ktorých nalákali často falošné sľuby vysokých platov a bezpečia. V mnohých prípadoch podľa vyjadrenia OSN bojujú v neľudských podmienkach. Do rusko-ukrajinskej vojny sa zapojilo najmenej 7000 Kolumbijčanov, vyplýva z údajov vlády v Bogote zverejnených v máji.
Úrad ruskej generálnej prokuratúry uviedol, že súd vyniesol rozsudok v trestnom prípade voči 33-ročnému občanovi Kolumbie Cristianovi Moralesovi Mendozovi. Dodal, že išlo o „žoldniera v ozbrojenom konflikte“.
Odkedy Rusko pred takmer piatimi rokmi zaútočilo vojensky na Ukrajinu, naverbovali Moskva aj Kyjev do svojich armád tisíce cudzincov.
Kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí minulý mesiac informovalo, že počas bojov vo vojne na Ukrajine zahynulo vyše 250 Kolumbijčanov a takmer 1000 je nezvestných. Na ukrajinskej strane ich zahynulo 162 a 666 je nezvestných, zatiaľ čo na ruskej strane evidovali 94 obetí a 297 nezvestných, potvrdil rezort.
Organizácia Spojených národov odhaduje, že v zahraničí bojuje najmenej 10.000 kolumbijských žoldnierov, ktorých nalákali často falošné sľuby vysokých platov a bezpečia. V mnohých prípadoch podľa vyjadrenia OSN bojujú v neľudských podmienkach. Do rusko-ukrajinskej vojny sa zapojilo najmenej 7000 Kolumbijčanov, vyplýva z údajov vlády v Bogote zverejnených v máji.