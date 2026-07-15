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Kolumbijská armáda oslobodila 39 unesených
Podľa armády ELN uniesla 39 ľudí vrátane jedného maloletého na diaľnici v odľahlom regióne Chocó na západe krajiny, kde má táto ozbrojená skupina silné postavenie.
Autor TASR
Bogota 15. júla (TASR) – Kolumbijská armáda v utorok oslobodila 39 ľudí, ktorých uniesli príslušníci povstaleckej Národnej oslobodzovacej armády (ELN). Operácia si vyžiadala životy dvoch vojakov. Medzičasom bývalý veliteľ niekdajších Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC) Rodrigo Londoňo varoval, že tvrdá rétorika novozvoleného prezidenta Abelarda de la Espriellu môže podnietiť novú vlnu násilia. Informovala o tom agentúra AFP.
Podľa armády ELN uniesla 39 ľudí vrátane jedného maloletého na diaľnici v odľahlom regióne Chocó na západe krajiny, kde má táto ozbrojená skupina silné postavenie. Všetci unesení boli civilisti cestujúci autobusom.
ELN je najstaršou stále aktívnou povstaleckou organizáciou v Latinskej Amerike. Financuje sa najmä obchodom s drogami a ďalšou nelegálnou činnosťou. Vláda dosluhujúceho ľavicového prezidenta Gustava Petra sa po jeho nástupe do úradu v roku 2022 neúspešne pokúšala s touto skupinou rokovať o mieri.
Novozvolený prezident Abelardo de la Espriella, ktorý sa ujme úradu 7. augusta, prisľúbil sprísnenie bezpečnostnej politiky, ukončenie rokovaní s ozbrojenými skupinami a tvrdší vojenský postup proti povstalcom.
Na jeho vyjadrenia reagoval bývalý veliteľ FARC Rodrigo Londoňo, známy pod prezývkou Timochenko. Varoval, že dlhodobá stigmatizácia bývalých povstalcov sprevádzaná „nenávistnými odkazmi“ môže opäť vyvolať násilie.
Londoňo uviedol, že bývalí predstavitelia FARC zaslali novozvolenému prezidentovi list, v ktorom uznali jeho volebné víťazstvo a požiadali o rokovania. De la Espriella však Timochenka označil za „vojnového zločinca“, ktorý by si podľa neho mal odpykať doživotný trest, a avizoval snahu zrušiť osobitné tribunály vytvorené na základe mierovej dohody z roku 2016. Podľa neho totiž umožnili bývalým veliteľom FARC vyhnúť sa spravodlivému potrestaniu.
„Sú ľudia s významným verejným vplyvom, ktorí šíria takéto odkazy, a to je mimoriadne nebezpečné. Ohrozuje to všetkých,“ vyhlásil Londoňo. Zároveň zdôraznil, že bývalí predstavitelia FARC sú naďalej odhodlaní dodržiavať mierovú dohodu a chcú o jej napĺňaní rokovať s nastupujúcou vládou.
Podľa armády ELN uniesla 39 ľudí vrátane jedného maloletého na diaľnici v odľahlom regióne Chocó na západe krajiny, kde má táto ozbrojená skupina silné postavenie. Všetci unesení boli civilisti cestujúci autobusom.
ELN je najstaršou stále aktívnou povstaleckou organizáciou v Latinskej Amerike. Financuje sa najmä obchodom s drogami a ďalšou nelegálnou činnosťou. Vláda dosluhujúceho ľavicového prezidenta Gustava Petra sa po jeho nástupe do úradu v roku 2022 neúspešne pokúšala s touto skupinou rokovať o mieri.
Novozvolený prezident Abelardo de la Espriella, ktorý sa ujme úradu 7. augusta, prisľúbil sprísnenie bezpečnostnej politiky, ukončenie rokovaní s ozbrojenými skupinami a tvrdší vojenský postup proti povstalcom.
Na jeho vyjadrenia reagoval bývalý veliteľ FARC Rodrigo Londoňo, známy pod prezývkou Timochenko. Varoval, že dlhodobá stigmatizácia bývalých povstalcov sprevádzaná „nenávistnými odkazmi“ môže opäť vyvolať násilie.
Londoňo uviedol, že bývalí predstavitelia FARC zaslali novozvolenému prezidentovi list, v ktorom uznali jeho volebné víťazstvo a požiadali o rokovania. De la Espriella však Timochenka označil za „vojnového zločinca“, ktorý by si podľa neho mal odpykať doživotný trest, a avizoval snahu zrušiť osobitné tribunály vytvorené na základe mierovej dohody z roku 2016. Podľa neho totiž umožnili bývalým veliteľom FARC vyhnúť sa spravodlivému potrestaniu.
„Sú ľudia s významným verejným vplyvom, ktorí šíria takéto odkazy, a to je mimoriadne nebezpečné. Ohrozuje to všetkých,“ vyhlásil Londoňo. Zároveň zdôraznil, že bývalí predstavitelia FARC sú naďalej odhodlaní dodržiavať mierovú dohodu a chcú o jej napĺňaní rokovať s nastupujúcou vládou.