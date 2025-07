Kolumbijská univerzita zaplatí milióny Trumpovej administratíve

New York 24. júla (TASR) - Kolumbijská univerzita v New Yorku v stredu oznámila, že zaplatí 221 miliónov dolárov na urovnanie vyšetrovaní, ktoré začala administratíva prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s obvineniami z antisemitizmu na jej akademickej pôde - najmä v súvislosti s minuloročnými propalestínskymi protestami, informuje TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



„Podľa dnešnej dohody bude obnovená prevažná väčšina federálnych grantov, ktoré boli ukončené alebo pozastavené v marci 2025, a Kolumbijskej (univerzite) bude obnovený prístup k miliardám dolárov v súčasných i budúcich grantoch,“ uviedla prestížna univerzita so sídlom v New Yorku vo vyhlásení.



„Táto dohoda predstavuje dôležitý krok vpred po období nepretržitej federálnej kontroly a inštitucionálnej neistoty,“ uviedla úradujúca rektorka univerzity Claire Shipmanová.



Vlani sa na amerických univerzitách konali študentské protesty proti vojne v Pásme Gazy, ktorá vypukla po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra 2023. Demonštrujúci žiadali, aby USA prestali podporovať Izrael, pretože v jeho vojne s Hamasom zomierajú civilisti a vzniká humanitárna kríza v palestínskej enkláve.



Pri týchto protestoch a tiež protestoch opačného tábora sa objavili obvinenia z antisemitizmu a islamofóbie. Kolumbijská univerzita tvrdila, že bojuje proti antisemitizmu.



Trumpova administratíva podrobila revízii 400 miliónov dolárov, ktoré Kolumbijská univerzita dostávala z federálnych fondov.



Univerzita v reakcii na to v marci pristúpila na ústupky voči vláde: nanovo zadefinovala antisemitizmus - nová definícia zahŕňa aj niektoré formy kritiky Izraela ako potenciálne antisemitské prejavy; prijala aj zmeny v disciplinárnom procese, v ktorom je zakotvené prísnejšie postihovanie študentov zapojených do protestov; zakázala nosenia masiek počas protestov; posilnila bezpečnostné opatrenia, pričom prijala 36 nových bezpečnostných agentov s právomocou zatýkať; súhlasila aj s vymenovaním senior viceprorektora, ktorý bude dohliadať na akademické programy zamerané na Blízky východ, Južnú Áziu a Afriku.



Americká vláda však začiatkom júna pohrozila, že Kolumbijskej univerzite odoberie akreditáciu za to, že údajne ignorovala zastrašovanie študentov židovského pôvodu súvisiace s protestmi proti vojne rozpútanej Izraelom v palestínskom Pásme Gazy. Odobratím akreditácie by univerzita prišla o všetky financie z federálnych zdrojov i svoju prestíž.



Hovorca Kolumbijskej univerzity v reakcii na to uviedol, že "univerzita si je vedomá obáv", ktoré americká vláda predniesla akreditačnej komisii. Zopakoval, že „Kolumbijská univerzita je hlboko odhodlaná bojovať proti antisemitizmu na svojom kampuse,“ pričom doplnil, že pri riešení tohto problému univerzita spolupracuje s federálnou vládou.



Kritici obviňujú Trumpovu administratívu, že používa obvinenia z antisemitizmu ako zbraň na oslabenie univerzitnej elity a aby univerzity donútila podriadiť sa.