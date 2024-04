Kolumbijská univerzita upustila od ultimáta, ktoré dala demonštrantom

New York 26. apríla (TASR) - Kolumbijská univerzita v New Yorku pokračuje vo vyjednávaní s propalestínskymi demonštrantmi, ktorých sa snaží prinútiť, aby opustili jej areál. Demonštrujúcim študentom dalo pôvodne vedenie školy do polnoci (čiže do piatka 06.00 h SELČ) čas na, aby vypratali svoj "tábor" a z areálu sa stiahli. Napokon však od ultimáta upustilo, informuje agentúra AFP.



"V rozhovoroch došlo k pokroku a pokračujú podľa plánu," informovala vo štvrtok neskoro večer miestneho času kancelária rektorky Minouche Shafikovej. "My máme svoje požiadavky, oni majú svoje," dodala. Vo svojom vyhlásení kancelária okrem toho poprela, že by do areálu univerzity bola zavolaná newyorská polícia. Tvrdenie označila za "nepravdivú fámu".



Propalestínske protesty vypukli najskôr práve na Kolumbijskej univerzite, kde minulý týždeň polícia zadržala desiatky osôb. Obdobné demonštrácie následne zachvátili aj viacero ďalších popredných amerických univerzít, pričom na Yaleovej univerzite v pondelok taktiež zadržali desiatky ľudí a v stredu zadržali viac než 90 osôb aj v areáli University of Southern California (USC) v Los Angeles.



Kolumbijská univerzita zrušila v reakcii na protesty prezenčné vyučovanie, respektíve prešla na tzv. hybridnú formu výuky. Študenti na oboch stranách hovoria, že došlo k zvýšeniu počtu antisemitských i islamofóbnych incidentov.



Americký prezident Joe Biden v pondelok po otázke o týchto protestoch povedal, že odsudzuje "antisemitské protesty", ale aj "tých, ktorí nechápu, čo sa deje s Palestínčamni".