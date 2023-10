Kolumbijská vláda a povstalci sa dohodli na odklade prímeria

Bogota 9. októbra (TASR) - Kolumbijská vláda a odštiepenecká frakcia povstaleckej skupiny Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC) sa v nedeľu dohodli na týždňovom odklade plánovaného prímeria a mierových rokovaní v dôsledku narastajúceho napätia medzi oboma stranami, informuje agentúra AFP.



Oficiálne rokovania, ktoré mali pôvodne začať v nedeľu (9. 10.) v pohraničnom meste Tibú na východe Kolumbie, sa namiesto toho začnú až 16. októbra, uviedli spolupracovníci prezidenta Gustava Petra a povstaleckého Ústredného generálneho štábu (EMC).



V rovnaký deň sa začne - podľa prezidentovho mierového poradcu Danila Rueda - uplatňovať aj prímerie, ktoré bolo dohodnuté v septembri.



K odkladu pôvodných plánov došlo podľa AFP v dôsledku novej eskalácie napätia medzi vládou a vzbúrencami. V posledných týždňoch si boje medzi povstaleckými skupinami a kolumbijskou armádou vyžiadali najmenej 22 životov.



Na základe mierovej dohody dosiahnutej v roku 2016 približne 7000 povstalcov z ľavicovej skupiny FARC zložilo svoje zbrane. Odštiepenecká frakcia vzbúrencov vedená Ivánom Mordiscom sa však v bojoch rozhodla pokračovať.



EMC je riadiacim orgánom niekoľkých povstaleckých skupín a podľa údajov z konca roka 2022 mal približne 3500 členov. Podľa vlády je EMC zapojený do obchodovania s kokaínom, nelegálnej ťažby, ako aj útokov na kolumbijské jednotky.



Hovorca EMC Andrey Avendano si v nedeľu vyslúžil potlesk od divákov, ktorí pricestovali do Tibú, aby boli svedkami začiatku mierových rokovaní. Pripustil, že cesta k dosiahnutiu mieru s kolumbijskou vládou bude ešte dlhá.



"Sme plne presvedčení, že práve dialógom, politickým riešením sme schopní vyriešiť rôzne problémy," dodal Avendano.



Prvý ľavicový kolumbijský prezident Petro - ktorý sám kedysi patril k dnes už demobilizovaným povstalcom z formácie M-19 - vlani na začiatku svojho funkčného obdobia avizoval ambiciózny plán na dosiahnutie úplného mieru v Kolumbii, ktorú už celé desaťročia sužujú konflikty medzi armádou a rôznymi povstaleckými skupinami.



Petro sa usiluje o uzavretie mierových dohôd alebo dohôd o kapitulácii so zvyšnými povstaleckými skupinami a zločineckými gangmi, ako aj o úplné uplatňovanie dohody uzavretej s FARC v roku 2016.











