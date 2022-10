Kolumbijská vláda a povstalci z ELN oznámili nové mierové rokovania

Caracas 4. októbra (TASR) - Kolumbijská vláda a delegácia ľavicových ozbrojencov z Národnej oslobodzovacej armády (ELN) v utorok oznámili, že v novembri obnovia mierové rozhovory, ktoré boli prerušené od roku 2019. Informovala o tom agentúra AFP.



Z jej správy vyplýva, že veliteľ ELN António Garcia prečítal v Caracase vyhlásenie, podľa ktorého obe strany obnovia "proces dialógu po prvom novembrovom týždni", pričom garantmi rokovaní budú Venezuela, Kuba a Nórsko.



Dialóg medzi ELN a vládou sa začal v roku 2016 za bývalého prezidenta Juana Manuela Santosa, ktorý podpísal mierovú dohodu s väčšou marxistickou povstaleckou skupinou Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC). Tá následne zložila zbrane a vytvorila politickú stranu.



Rokovania s ELN však v roku 2019 prerušil vtedajší konzervatívny prezident Iván Duque. Stalo sa tak v dôsledku teroristického útoku na policajnú akadémiu v Bogote, pri ktorom zahynulo 22 ľudí.



Prezident Gustavo Petro, vôbec prvý ľavicový prezident Kolumbie, pri nástupe do úradu prisľúbil, že zaujme menej bojovný prístup k snahám o ukončenie násilností, ktoré majú na svedomí rôzne ozbrojené skupiny vrátane ľavicových geríl a pašerákov drog. S cieľom dosiahnuť mier nadviazal tiež kontakty s ELN.



Hostiteľmi rozhovorov budú na rotačnom princípe Venezuela, Kuba a Nórsko.



Delegácia vyjednávačov ELN strávila štyri roky na Kube, keďže predchádzajúca vláda im zakázala návrat do Kolumbie. Z Kuby odišli 2. októbra do Venezuely, kde sa začnú nové rokovania.



ELN je poslednou aktívnou povstaleckou skupinou pôsobiacou v Kolumbii, hoci "disidenti" z FARC, ktorí odmietli podpísať mierovú dohodu z roku 2016, sú tiež naďalej aktívni.



Najväčšia odštiepenecká skupina z FARC v septembri deklarovala, že je pripravená zastaviť útoky proti bezpečnostným silám, aby pomohla rokovaniam o prímerí.