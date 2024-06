Kolumbijská vláda dosiahla predbežnú dohodu o prímerí

Caracas 30. júna (TASR) - Kolumbijská vláda v sobotu dosiahla predbežnú dohodu o jednostrannom prímerí a prepustení zadržiavaných osôb so skupinou Segunda Marquetalia, ktorá sa odštiepila od demobilizovaných Revolučných ozbrojených síl Kolumbie (FARC). TASR informuje podľa agentúry AFP a webovej stránky kolumbijského denníka El Espectador.



Mierové rokovania medzi vládou prezidenta Gustava Petra a skupinou sa začali v pondelok 24. júna vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Petro sa usiluje ukončiť šesť desaťročí trvajúci konflikt medzi vládou a povstaleckými skupinami, pripomína AFP.



Segunda Marquetalia v rámci dohody prisľúbila prepustenie všetkých osôb, ktoré zadržiava. "Plná realizácia prímeria sa začne, keď do platnosti vstúpi prezidentský výnos o ofenzívnych vojenských operáciách," píše AFP s odvolaním sa na text dohody, do ktorého mala možnosť nahliadnuť.



Táto skupina na záver prvého kola rokovaní prisľúbila, že nebude nosiť zbrane a uniformy v obývaných oblastiach, či na cestných komunikáciách i vodných trasách, píše El Espectador. Z dohody tiež vyplýva, že prímerie neobmedzí právomoci bezpečnostných zložiek krajiny.



Segunda Marquetalia je povstalecká skupina, ktorá sa odštiepila od FARC po tom, ako v roku 2016 uzavreli prímerie s kolumbijskou vládou, pripomína AFP. Na minulotýždňových rokovaniach v Caracase sa zúčastnil aj bývalý veliteľ FARC Iván Márquez.



Ten bol hlavným vyjednávačom za FARC v rozhovoroch, ktoré v roku 2016 viedli k dohode s kolumbijskom vládou.