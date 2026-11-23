< sekcia Zahraničie
Kolumbijská vláda žiada X, aby pozastavila účet exprezidenta Petra
Petro údajne svojimi vyhláseniami ignoruje výsledky demokratických volieb z júna tohto roka.
Autor TASR
Bogota 23. novembra (TASR) - Kolumbijská vláda v nedeľu požiadala sociálnu sieť X, aby pre „podnecovanie násilia“ pozastavila účet bývalého prezidenta Gustava Petra. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
„Ministerstvo informačných a komunikačných technológií požiadalo o pozastavenie účtu @petrogustavo z dôvodu možného podnecovania k násiliu. List bol dnes, 22. novembra, zaslaný tímu pre verejné záležitosti, bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel sociálnej siete X,“ stálo vo vyhlásení.
Ministerstvo sa odvoláva na príspevok exprezidenta z 21. novembra, v ktorom „vyzýva kolumbijský ľud, aby požadoval rezignáciu (prezidenta) Abelarda (de la Espriellu)“. Obsahoval video z Petrovho prejavu v meste Cali, v ktorom vyhlásil, že Kolumbijčania musia „konať v uliciach a okamžite“.
Petro údajne svojimi vyhláseniami ignoruje výsledky demokratických volieb z júna tohto roka. „Pre tieto dôvody ministerstvo výslovne požiadalo X o ,pozastavenie účtu @petrogustavo‘. Domnieva sa totiž, že táto sociálna sieť sa nemôže stať hlavným nástrojom šírenia antidemokratického a destabilizujúceho plánu, ktorý ohrozuje a útočí na inštitúcie kolumbijského štátu,“ uviedlo.
Kongresmani z Petrovej strany Historický pakt (PH) postup ministerstva označili za „prenasledovanie“. „Je to úplne antidemokratické. Je nepochopiteľné, že naďalej živia stratégiu na rozloženie ľavice, presne ako sľúbili počas kampane. Vyzývam túto vládu, aby prestala s cenzúrou a útočením na ľavicu a demokraciu,“ vyhlásila členka kolumbijskej Snemovne reprezentantov Laura Daniela Beltránová.
„Ministerstvo informačných a komunikačných technológií požiadalo o pozastavenie účtu @petrogustavo z dôvodu možného podnecovania k násiliu. List bol dnes, 22. novembra, zaslaný tímu pre verejné záležitosti, bezpečnosť a dodržiavanie pravidiel sociálnej siete X,“ stálo vo vyhlásení.
Ministerstvo sa odvoláva na príspevok exprezidenta z 21. novembra, v ktorom „vyzýva kolumbijský ľud, aby požadoval rezignáciu (prezidenta) Abelarda (de la Espriellu)“. Obsahoval video z Petrovho prejavu v meste Cali, v ktorom vyhlásil, že Kolumbijčania musia „konať v uliciach a okamžite“.
Petro údajne svojimi vyhláseniami ignoruje výsledky demokratických volieb z júna tohto roka. „Pre tieto dôvody ministerstvo výslovne požiadalo X o ,pozastavenie účtu @petrogustavo‘. Domnieva sa totiž, že táto sociálna sieť sa nemôže stať hlavným nástrojom šírenia antidemokratického a destabilizujúceho plánu, ktorý ohrozuje a útočí na inštitúcie kolumbijského štátu,“ uviedlo.
Kongresmani z Petrovej strany Historický pakt (PH) postup ministerstva označili za „prenasledovanie“. „Je to úplne antidemokratické. Je nepochopiteľné, že naďalej živia stratégiu na rozloženie ľavice, presne ako sľúbili počas kampane. Vyzývam túto vládu, aby prestala s cenzúrou a útočením na ľavicu a demokraciu,“ vyhlásila členka kolumbijskej Snemovne reprezentantov Laura Daniela Beltránová.