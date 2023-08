Kolumbijského drogového bosa odsúdili v USA na 45-ročné väzenie

New York 9. augusta (TASR) - Jedného z najvplyvnejších kolumbijských narkobarónov - Daira Antonia Úsugu, prezývaného Otoniel, - odsúdili v utorok v Spojených štátoch na 45 rokov väzenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Úsuga sa začiatkom roka priznal k obvineniam z obchodovania s kokaínom. V minulosti bol tento 51-ročný narkobarón vodcom najväčšieho kolumbijského drogového kartelu Clan del Golfo, nazývaného aj Gulf Clan. V roku 2021 ho zadržali v Kolumbii a vlani vydali do Spojených štátov.



V januári sa priznal k založeniu zločineckej organizácie, pašovaniu drog a ďalším obvineniam. Zároveň súhlasil so zaplatením 216 milióna dolárov, a to formou konfiškácie majetku.



Sudkyňa amerického federálneho súdu Dora Irizarryová mu za každé z obvinení uložila trest 45 rokov odňatia slobody, zároveň však oznámila, že tieto tresty si bude odpykávať súbežne.



Prokuratúra označovala Úsugu za "najbrutálnejšieho a najvýznamnejšieho kolumbijského drogového bosa od čias Pabla Escobara". Obviňovala ho z toho, že so svojím drogovým kartelom prepašoval do USA v rokoch 2003-2012 najmenej 73 ton kokaínu.



Úsuga bol až do svojho dolapenia najhľadanejšou osobou v Kolumbii. Zadržali ho v októbri 2021 na severozápade tejto latinskoamerickej krajiny, neďaleko hraníc s Panamou, a to počas rozsiahlej vojenskej operácie.



Kartel Clan del Golfo má podľa amerického ministerstva spravodlivosti až okolo 6000 členov a patrí k najväčším distribútorom kokaínu na svete.