Kolumbijského drogového bosa prepustili po 25 rokoch väzenia

Miami 5. decembra (TASR) — Fabio Ochoa Vásquez, jeden z popredných členov kolumbijského drogového kartelu v Medellíne, bol v utorok po 25 rokoch prepustený z väzenia v USA a očakáva sa, že ho deportujú do vlasti. Vyplýva to zo záznamov Federálneho úradu pre väznice (BOP), informuje TASR na základe štvrtkovej správy agentúry AP.



Ochoa, ktorý má 67 rokov, a jeho starší bratia zbohatli na pašovaní kokaínu do Spojených štátov od konca 70. do začiatku 80. rokov. V roku 1987 sa dokonca ocitli na zozname miliardárov magazínu Forbes. Ochoa v tom čase žil v Miami, kde riadil distribučné centrum kokaínového kartelu, ktorý kedysi viedol obávaný Pablo Escóbar.



Po tom, ako sa centrum obchodu s drogami presunulo z Kolumbie do Mexika, sa Ochoa dostal do úzadia. Jeho život pripomenul seriál Narcos (2015 - 2017) produkovaný pre streamovaciu platformu Netflix.



V USA ho prvýkrát obvinili za údajný podiel na vražde informátora protidrogovej agentúry DEA Barryho Seala v roku 1986. O tomto prípade nakrútil režisér Doug Liman v roku 2017 film Barry Seal: Nebeský gauner s Tomom Cruisom v hlavnej úlohe.



V roku 1990 sa Ochoa Vásquez a jeho bratia prihlásili kolumbijským úradom v nádeji, že prostredníctvom dohody o vine a treste sa vyhnú "otvorenej vojne" s vládou. Prepustení boli v roku 1996. V tom čase bol Ochoa na americkom zozname najhľadanejších kolumbijských drogových bosov, no Kolumbia a USA nemali podpísanú dohodu o vydávaní osôb.



V roku 2001 bol Ochoa opäť zatknutý a vydaný do USA po tom, čo proti nemu a ďalším 40 ľuďom vzniesli v Miami obvinenia z pašovania drog.



Ochoa bol z nich jediný ochotný ísť pred súd, ktorý ho v roku 2003 odsúdil na 30 rokov väzenia. Ostatní obžalovaní dostali podstatne miernejšie tresty, pretože väčšina spolupracovala s vládou.



Richard Gregorie, zástupca prokurátora na dôchodku, ktorý bol v tíme žalobcov, povedal, že úrady nikdy nedokázali Ochoovej rodine zhabať všetky nelegálne príjmy z drog. "Je isté, že do dôchodku neodíde ako chudobný človek," povedal Gregorie pre AP.