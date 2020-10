Kolumbijského exprezidenta Uribeho prepustili z domáceho väzenia

Bogota 11. októbra (TASR) - Kolumbijský sudca v sobotu nariadil zrušenie domáceho väzenia pre bývalého prezidenta krajiny Álvara Uribeho, ktorého vyšetrujú z podplácania a ovplyvňovania svedkov. Informovala o tom agentúra AFP.



Domáce väzenie bolo Uribemu pôvodne nariadené kolumbijským najvyšším súdom na začiatku augusta tohto roku. Súd vyšetruje, či Uribe neuplácal a nevyvíjal nátlak na svedkov so zámerom umlčať obvinenia, podľa ktorých mal on a jeho rodina väzby na polovojenské skupiny v krajine.



Uribe, ktorým bol prezidentom v rokoch 2002 až 2010, bol známy pre svoj nekompromisný prístup voči Revolučným ozbrojeným silám Kolumbie (FARC) a aj pre to, že bol proti podpísaniu mierovej dohody, ktorú s FARC podpísal jeho nástupca Juan Manuel Santos v roku 2016. Dohoda v krajine ukončila vyše polstoročia trvajúci ozbrojený konflikt, v ktorom zohrávali dôležitú úlohu miestne polovojenské skupiny.



Bývalý prezident svoje prepustenia z domáceho väzenia okomentoval na Twitteri slovami "Vďaka Bohu". Opakovane vyhlasuje, že je nevinný a spochybňuje nezávislosť súdu. Uribe je vôbec prvým bývalým kolumbijským prezidentom, ktorého zatkli.



Ozbrojený konflikt v Kolumbii si od roku 1958 vyžiadal viac než 260.000 mŕtvych, tvrdí vládne Národné centrum pre historickú pamäť (CNMH). Vysídlených bolo vyše sedem miliónov ľudí.



FARC je teraz politickou stranou, ale disidenti a gerilová skupina Národná oslobodzovacia armáda (ELN) stále bojujú proti vláde.