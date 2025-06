Kolumbijskej univerzite hrozí odobratie akreditácie

New York 5. júna (TASR) - Americká vláda pohrozila, že Kolumbijskej univerzite v New Yorku odoberie akreditáciu za to, že údajne ignorovala zastrašovanie študentov židovského pôvodu súvisiace s protestmi proti vojne rozpútanej Izraelom v palestínskom Pásme Gazy. Odobratím akreditácie by univerzita prišla o všetky financie z federálnych zdrojov i svoju prestíž, informovala vo štvrtok agentúra AP, píše TASR.



AP doplnila, že administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa týmto krokom zosilňuje svoj tlak na známe univerzity v USA, ktoré - podľa nej - v čase protestov proti vojne Izraela v palestínskom Pásme Gazy tolerovali na akademickej pôde antisemitizmus.



Americká ministerka školstva Linda McMahonová v statuse na platforme X obvinila túto renomovanú univerzitu z Ivy League - skupinu ôsmich prestížnych univerzít v USA, ktoré sú známe svojou vysokou akademickou úrovňou, historickým významom, elitným postavením a náročným prijímacím konaním - z porušenia zákona, ktorý príjemcom federálnych prostriedkov zakazuje diskriminovať na základe rasy, farby pleti alebo národného pôvodu.



Úrad pre občianske práva pri ministerstve školstva z tohto dôvodu upozornil nezávislú akreditačnú agentúru (Middle States Commission on Higher Education - MSCHE), že jej členská inštitúcia - Kolumbijská univerzita - porušuje federálne antidiskriminačné zákony a tým nespĺňa štandardy akreditácie.



Hovorca Kolumbijskej univerzity uviedol, že "univerzita si je vedomá obáv", ktoré americká vláda predniesla akreditačnej komisii. Zopakoval, že „Kolumbijská univerzita je hlboko odhodlaná bojovať proti antisemitizmu na svojom kampuse,“ pričom doplnil, že pri riešení tohto problému univerzita spolupracuje s federálnou vládou.



Kritici obviňujú Trumpovu administratívu, že používa obvinenia z antisemitizmu ako zbraň na oslabenie univerzitnej elity a aby univerzity donútila podriadiť sa.



Trumpova administratíva už podrobila revízii 400 miliónov dolárov, ktoré Kolumbijská univerzita dostávala z federálnych fondov. Univerzita v reakcii na to v marci pristúpila na ústupky voči vláde: nanovo zadefinovala antisemitizmus - nová definícia zahŕňa aj niektoré formy kritiky Izraela ako potenciálne antisemitské prejavy; prijala aj zmeny v disciplinárnom procese, v ktorom je zakotvené prísnejšie postihovanie študentov zapojených do protestov; zakázala nosenia masiek počas protestov; posilnila bezpečnostné opatrenia, pričom prijala 36 nových bezpečnostných agentov s právomocou zatýkať; súhlasila aj s vymenovaním senior viceprorektora, ktorý bude dohliadať na akademické programy zamerané na Blízky východ, Južnú Áziu a Afriku.



Protesty na Kolumbijskej a iných amerických univerzitách vyvrcholili tým, že členovia Trumpovej Republikánskej strany predvolali lídrov vysokých škôl pred Kongres, kde ich vypočúvali ohľadom obvinení z antisemitizmu.



Bývalá prezidentka Kolumbijskej univerzity Minouche Shafiková vlani v auguste - len niekoľko týždňov pred začiatkom nového akademického roka - odstúpila z funkcie, pričom ako dôvod uviedla práve tlak, ktorému čelila v súvislosti so zvládaním protestov.



Agentúra pripomenula, že požiadavkám Trumpovej vlády, ktorá tvrdí, že akademická elita je príliš ľavicovo orientovaná, už vyhoveli viaceré popredné inštitúcie, nielen Kolumbijská univerzita. „Odbojná“ je Harvardova univerzita, ktorej Trump svojím výkonným nariadením zo stredy (4. júna) predbežne na šesť mesiacov zakázal prijímať nových zahraničných študentov.