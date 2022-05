Kolumbijskí vojaci budú ukrajinskú armádu učiť odmínovaciu techniku

Bogota 24. mája (TASR) - Skupina kolumbijských vojakov pricestuje do Európy, aby cvičila ukrajinských vojakov v technike odmínovania. V utorok o tom informoval kolumbijský minister obrany Diego Molano, píše britský denník The Guardian.



Odborníkov z Kolumbie, ktorá je partnerom Severoatlantickej aliancie, pozvali viesť tento výcvik Spojené štáty. "Výcvik povedú jedenásti vojenskí experti, ktorí vycestujú do jednej členskej krajiny NATO susediacej s Ukrajinou," dodal Molano.



Kolumbia je po 60 rokov trvajúcej občianskej vojne medzi ozbrojenými silami, ľavicovými povstalcami, pravicovými polovojenskými organizáciami a drogovými kartelmi podľa Organizácie Spojených národov jednou z najviac zamínovaných krajín na svete. Nášľapné míny usmrtili v Kolumbii od roku 1990 viac než 2300 osôb a zranili takmer 10.000 ďalších.



Ruská armáda aj ukrajinskí predstavitelia zhodne vyhlasujú, že viaceré zamínované oblasti na Ukrajine postupne odmínujú. Koncom februára začala voči Ukrajine vojenskú intervenciu Ruská federácia; ruská invázia na ukrajinské územie trvá dodnes.



Aj Nový Zéland v pondelok oznámil, že do Británie vyšle 30 vojakov, ktorí budú príslušníkov ukrajinskej armády učiť používať húfnice.