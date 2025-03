Kolumbijský minister chce získať späť kontrolu nad územiami povstalcov

Bogota 12. marca (TASR) - Nový kolumbijský minister obrany Pedro Sánchez v utorok vyhlásil, že sa zameria na znovuzískanie území, nad ktorými vláda stratila kontrolu v boji proti povstaleckým skupinám. Pre nepokoje boli z oblastí na severovýchode krajiny od začiatku roka prinútené odísť desaťtisíce ľudí. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AP a AFP.



Sánchez v príhovore k vojakom povedal, že armáda by mala "posilniť národnú suverenitu a ochrániť obyvateľstvo svojej krajiny". Vláda v minulosti vojakov požiadala, aby neútočili na povstalcov. Podľa ministra je už ale na čase prevziať ofenzívnejšiu úlohu.



"Nemôžeme dovoliť, aby na našu políciu a armádu pľuli, útočili na ňu a podrezávali jej hrdlá, akoby to boli len neživé predmety," uviedol Sánchez.



Pre konflikt bolo od januára 2025 v severovýchodnom regióne Catatumbo vysídlených približne 56.000 ľudí a najmenej 76 bolo zabitých. Vláda v oblasti vyhlásila núdzový stav a nasadila tam tisíce vojakov.



Kolumbijsky prezident Gustavo Petro sa pokúšal zorganizovať mierové rokovania s niekoľkými ozbrojenými skupinami v rámci stratégie známej ako "totálny mier".



Povstalecká Národná oslobodzovacia armáda (ELN) uviedla, že akékoľvek pokusy vlády o ofenzívu môžu premeniť "totálny mier" na "totálnu vojnu". "Petro vyhlásil vojnu. My sa toho nebojíme," uviedol pre agentúru AFP zdroj z ELN.