< sekcia Zahraničie
Kolumbijský minister varuje pred terorizmom na inaugurácii prezidenta
Ceremónia sa uskutoční v piatok v Cali na juhozápade Kolumbie.
Autor TASR
Bogota 6. augusta (TASR) - Končiaci kolumbijský minister obrany Pedro Sánchez v stredu vystríhal pred možnými „teroristickými činmi“ počas inaugurácie novozvoleného prezidenta Abelarda de la Espriellu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Ceremónia sa uskutoční v piatok v Cali na juhozápade Kolumbie. De la Espriella požiadal Kongres o presunutie podujatia z Bogoty do tretieho najväčšieho kolumbijského mesta napriek jeho blízkosti k oblastiam kontrolovaným povstaleckými skupinami.
Sánchez v rozhlasovej stanici La FM v stredu uviedol, že existuje hrozba útokov v deň ceremónie. „Títo zločinci by sa s najväčšou pravdepodobnosťou mohli pokúsiť narušiť túto demokratickú udalosť teroristickými činmi,“ doplnil.
Na inaugurácii sa zúčastní viacero hláv štátov vrátane prezidentov Argentíny, Paraguaja, Čile a Ekvádoru či španielsky kráľ Filip VI.. Kolumbijská armáda nasadí 11.000 vojakov a nad mestom a priľahlými oblasťami bude zakázaný prelet dronov.
De la Espriella sa víťazstvom v nedávnych voľbách zaradil medzi ďalších pravicových kandidátov, ktorí sa v poslednom čase dostali k moci v Latinskej Amerike. V predvolebnej kampani ho pri vystupovaní na verejnosti chránilo nepriestrelné sklo a sľuboval tvrdý zásah proti ozbrojeným skupinám s pomocou USA vrátane bombardovania táborov narkoteroristov.
Tento 48-ročný podnikateľ, právnik a spevák doteraz nezastával verejnú funkciu. Má dvojaké občianstvo Kolumbie a USA, označuje sa za politického outsidera a používa prezývku El Tigre (Tiger). Netají sa tiež sympatiami k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý ho podporil. Vo funkcii nahradí doterajšieho prezidenta Gustava Petra.
Ceremónia sa uskutoční v piatok v Cali na juhozápade Kolumbie. De la Espriella požiadal Kongres o presunutie podujatia z Bogoty do tretieho najväčšieho kolumbijského mesta napriek jeho blízkosti k oblastiam kontrolovaným povstaleckými skupinami.
Sánchez v rozhlasovej stanici La FM v stredu uviedol, že existuje hrozba útokov v deň ceremónie. „Títo zločinci by sa s najväčšou pravdepodobnosťou mohli pokúsiť narušiť túto demokratickú udalosť teroristickými činmi,“ doplnil.
Na inaugurácii sa zúčastní viacero hláv štátov vrátane prezidentov Argentíny, Paraguaja, Čile a Ekvádoru či španielsky kráľ Filip VI.. Kolumbijská armáda nasadí 11.000 vojakov a nad mestom a priľahlými oblasťami bude zakázaný prelet dronov.
De la Espriella sa víťazstvom v nedávnych voľbách zaradil medzi ďalších pravicových kandidátov, ktorí sa v poslednom čase dostali k moci v Latinskej Amerike. V predvolebnej kampani ho pri vystupovaní na verejnosti chránilo nepriestrelné sklo a sľuboval tvrdý zásah proti ozbrojeným skupinám s pomocou USA vrátane bombardovania táborov narkoteroristov.
Tento 48-ročný podnikateľ, právnik a spevák doteraz nezastával verejnú funkciu. Má dvojaké občianstvo Kolumbie a USA, označuje sa za politického outsidera a používa prezývku El Tigre (Tiger). Netají sa tiež sympatiami k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý ho podporil. Vo funkcii nahradí doterajšieho prezidenta Gustava Petra.