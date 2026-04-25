Sobota 25. apríl 2026
Kolumbijský prezident ako prvý od zajatia Madura navštívil Venezuelu

Kolumbijský prezident Gustavo Petro a dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová pózujú počas stretnutia v Caracase 24. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Kolumbijský prezident ostro kritizoval americkú operáciu, ktorá začiatkom januára viedla k zajatiu Madura a jeho prevozu z Venezuely do Spojených štátov.

Autor TASR
Caracas 25. apríla (TASR) - Kolumbijský prezident Gustavo Petro sa v piatok stal prvým zahraničným lídrom, ktorý navštívil Venezuelu od zajatia tamojšieho dlhoročného lídra Nicolása Madura americkým komandom. V Caracase sa stretol s dočasnou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Bilaterálny summit bol pôvodne naplánovaný na marec v kolumbijskom pohraničnom meste Cúcuta, venezuelská strana ho ale na poslednú chvíľu zrušila s odvolaním sa na „vyššiu moc“. Novinári v tom čase čakali na hranici.

V okolí mesta Cúcuta pôsobí množstvo ľavicových povstaleckých skupín, ktoré obchodujú s drogami a z ktorých financovania a ochrany Kolumbia už dlhodobo obviňuje Venezuelu. Práve bezpečnosť v pohraničí mala byť podľa denníka El País hlavnou témou stretnutia medzi Petrom a Rodriguezovou.

Kolumbijský prezident ostro kritizoval americkú operáciu, ktorá začiatkom januára viedla k zajatiu Madura a jeho prevozu z Venezuely do Spojených štátov. Stal sa aj za to terčom útokov zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý Petra obviňuje, že robí málo preto, aby zabránil výrobe drog.
Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Aprílové počasie opäť prekvapí

P. Pellegrini sa zúčastní na samite Iniciatívy Trojmoria v Dubrovníku

ONLINE: Napätie na Blízkom východe neutícha

Prezident SR si prevzal vyznamenanie od Maltézskeho rádu