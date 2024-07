Kolumbijsky prezident Petro podpísal zákon zakazujúci býčie zápasy

Bogota 23. júla (TASR) - Kolumbijský prezident Gustavo Petro podpísal v pondelok zákon zakazujúci býčie zápasy. TASR o tom informuje podľa utorkovej správy agentúry AP.



Petro zákon podpísal pred davom ľudí, v ktorom sa nachádzali aj stovky ochrancov zvierat. Ceremónia sa konala v Bogote v aréne na býčie zápasy.



"Nemôžeme svetu tvrdiť, že zabíjanie vnímajúcich stvorení pre zábavu je kultúra. Takýto druh kultúry zabíjania zvierat pre zábavu by nás priviedol k zabíjaniu ľudských bytostí pre zábavu, pretože sme tiež zvieratá," uviedol Petro v príhovore po podpísaní zákona.



Petro je oponentom býčích zápasov už od čias, keď bol starostom Bogoty, pripomína AP.



Kolumbijsky Kongres schválil návrh zákona zakazujúceho býčie zápasy v máji po niekoľkých mesiacov vyostrených debát. Do platnosti vstúpi od roku 2027, čo poskytne dostatok času na nájdenie alternatív pre osoby, ktoré zákaz hospodársky ovplyvní.



Arény na býčie zápasy budú na základe tejto legislatívy prestavané na dejiská kultúrnych a športových podujatí.



Podporovatelia býčích zápasov uvádzajú, že nový zákon porušuje právo menšín na vyjadrenie ich kultúrneho dedičstva. Upozorňujú tiež na to, že zákon ohrozuje živobytie ľudí, ktorých práca je so zápasmi spojená, napríklad matadorov či chovateľov býkov. Odporcovia zákona tiež vyhlasujú, že zákon napadnú na ústavnom súde.



Býčie zápasy sa v Kolumbii konajú od španielskych koloniálnych čias. Popularita tohto športu však v posledných v krajine rokoch klesá, píše AP.



Kolumbia sa pripojila k iným juhoamerickým krajinám ako je Argentína, Brazília či Čile, ktoré býčie zápasy zakazujú. Býčie zápasy sú v súčasnosti povolené už len v siedmich krajinách Južnej Ameriky a Európy. Ide o Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Mexiko, Venezuelu, Ekvádor a Peru. Niektoré regionálne vlády a úrady však aj v týchto krajinách uvalili lokálne zákazy na tento druh športu.