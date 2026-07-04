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Kolumbijský prezident volal s Trumpom, hovor označil za priateľský
Petro vo vyhlásení uviedol, že Kolumbia splnila dohodnutý cieľ a zničila približne 30.000 hektárov plantáží koky, z ktorej sa vyrába kokaín.
Autor TASR
Bogota/Washington 4. júla (TASR) - Odchádzajúci kolumbijský prezident Gustavo Petro v piatok uviedol, že počas telefonátu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom hovorili o boji proti obchodovaniu s drogami a sankciách voči jeho osobe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Telefonát sa uskutočnil takmer dva týždne po prezidentských voľbách v Kolumbii, v ktorých tesne zvíťazil Trumpom podporovaný pravicový kandidát Abelardo de la Espriella.
Petro vo vyhlásení uviedol, že Kolumbia splnila dohodnutý cieľ a zničila približne 30.000 hektárov plantáží koky, z ktorej sa vyrába kokaín. Šéf Bieleho domu bol vraj zároveň prekvapený, že Petro vo voľbách nepodporil de la Espriellu.
Kolumbijský prezident tvrdí, že on bol naopak prekvapený, že Trump nevedel o zaradení jeho a jeho rodiny na sankčný zoznam Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC). Agentúra AFP pripomína, že okrem Petra sú na ňom zväčša veľkí obchodníci s drogami, osoby podozrivé z terorizmu alebo diktátori.
„Sľúbil, že v tejto veci podnikne kroky,“ uviedol Petro, ktorý si v minulosti od Trumpa vyslúžil pomenovanie „drogový líder“. Prezidentom sa podarilo vyriešiť ich nezhody počas spoločného stretnutia vo februári v Bielom dome.
Telefonát sa uskutočnil takmer dva týždne po prezidentských voľbách v Kolumbii, v ktorých tesne zvíťazil Trumpom podporovaný pravicový kandidát Abelardo de la Espriella.
Petro vo vyhlásení uviedol, že Kolumbia splnila dohodnutý cieľ a zničila približne 30.000 hektárov plantáží koky, z ktorej sa vyrába kokaín. Šéf Bieleho domu bol vraj zároveň prekvapený, že Petro vo voľbách nepodporil de la Espriellu.
Kolumbijský prezident tvrdí, že on bol naopak prekvapený, že Trump nevedel o zaradení jeho a jeho rodiny na sankčný zoznam Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC). Agentúra AFP pripomína, že okrem Petra sú na ňom zväčša veľkí obchodníci s drogami, osoby podozrivé z terorizmu alebo diktátori.
„Sľúbil, že v tejto veci podnikne kroky,“ uviedol Petro, ktorý si v minulosti od Trumpa vyslúžil pomenovanie „drogový líder“. Prezidentom sa podarilo vyriešiť ich nezhody počas spoločného stretnutia vo februári v Bielom dome.