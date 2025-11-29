Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kolumbijský šéf rozviedky: Spolupráca s CIA je úplne plynulá

Spolupracujú veľmi intenzívne – a my tiež, uviedol Jorge Lemus, riaditeľ Národného spravodajského úradu.

Bogota 29. novembra (TASR) – Kolumbijský šéf rozviedky v piatok povedal pre agentúru AFP, že výmena spravodajských informácií s CIA a ďalšími americkými agentúrami je „úplne plynulá“, a to aj napriek ostrej verejnej hádke medzi lídrami oboch krajín. TASR správu prevzala v sobotu.

„Spolupracujú veľmi intenzívne – a my tiež,“ uviedol Jorge Lemus, riaditeľ Národného spravodajského úradu, v ojedinelom rozhovore, v ktorom sa snažil zastaviť špekulácie o napätí vo vzťahoch s americkými tajnými službami.
