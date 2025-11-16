< sekcia Zahraničie
Komentáre na poctu Pétaina vyvolali revizionistickú búrku
Tento spor je najnovšou kontroverziou týkajúcou sa odkazu Pétaina, hrdinu prvej svetovej vojny, ktorý sa neskôr skompromitoval spoluprácou s nacistami v druhej svetovej vojne.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Verdun 15. novembra (TASR) - Vysoký francúzsky činiteľ v sobotu oznámil, že budú podniknuté právne kroky v súvislosti s komentármi chváliacimi Philippa Pétaina, francúzskej vojnovej hlavy štátu, odsúdeného po druhej svetovej vojne za vlastizradu. TASR informáciu prevzala z tlačovej agentúry AFP.
Tento spor je najnovšou kontroverziou týkajúcou sa odkazu Pétaina, hrdinu prvej svetovej vojny, ktorý sa neskôr skompromitoval spoluprácou s nacistami v druhej svetovej vojne.
Xavier Delarue, prefekt departementu Meuse vo východnom Francúzsku, vyhlásil, že podnikne kroky v súvislosti s vyjadreniami, ktoré odzneli po omši za Pétaina, zorganizovanej združením venujúcim sa obnoveniu jeho reputácie.
Minister vnútra Laurent Nuňez a vedúca predstaviteľka židovskej komunity tiež odsúdili tieto výroky. Asociácia na ochranu pamiatky maršala Pétaina (ADMP) zorganizovala v sobotu omšu v kostole Saint-Jean-Baptiste vo Verdune, kde Pétain v roku 1916 vyhral slávnu bitku prvej svetovej vojny.
Na omši sa zúčastnilo približne 20 členov združenia. Vonku sa pod dohľadom polície zhromaždilo približne 100 ľudí, ktorí protestovali proti slávnosti. Prezident ADMP Jacques Boncompain po omši povedal novinárom, že Pétain bol „prvým bojovníkom odporu za Francúzsko“.
Boncompain tiež povedal, že Pétainovo povojnové odsúdenie za vlastizradu najvyšším súdom nebolo spravodlivé. Prefekt Delarue, ktorý oznámil právne kroky, vyhlásil, že dané komentáre boli „jasne revizionistické“.
Tento spor je najnovšou kontroverziou týkajúcou sa odkazu Pétaina, hrdinu prvej svetovej vojny, ktorý sa neskôr skompromitoval spoluprácou s nacistami v druhej svetovej vojne.
Xavier Delarue, prefekt departementu Meuse vo východnom Francúzsku, vyhlásil, že podnikne kroky v súvislosti s vyjadreniami, ktoré odzneli po omši za Pétaina, zorganizovanej združením venujúcim sa obnoveniu jeho reputácie.
Minister vnútra Laurent Nuňez a vedúca predstaviteľka židovskej komunity tiež odsúdili tieto výroky. Asociácia na ochranu pamiatky maršala Pétaina (ADMP) zorganizovala v sobotu omšu v kostole Saint-Jean-Baptiste vo Verdune, kde Pétain v roku 1916 vyhral slávnu bitku prvej svetovej vojny.
Na omši sa zúčastnilo približne 20 členov združenia. Vonku sa pod dohľadom polície zhromaždilo približne 100 ľudí, ktorí protestovali proti slávnosti. Prezident ADMP Jacques Boncompain po omši povedal novinárom, že Pétain bol „prvým bojovníkom odporu za Francúzsko“.
Boncompain tiež povedal, že Pétainovo povojnové odsúdenie za vlastizradu najvyšším súdom nebolo spravodlivé. Prefekt Delarue, ktorý oznámil právne kroky, vyhlásil, že dané komentáre boli „jasne revizionistické“.