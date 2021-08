Komerčná nákladná loď Dragon odštartovala so zásobami k ISS

Cape Canaveral 29. augusta (TASR) - Komerčná nákladná loď Dragon spoločnosti SpaceX odštartovala v nedeľu z Kennedyho vesmírneho strediska (KSC) na Floride so zásobami pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS), informovala agentúra AP.



Kozmickú loď do vesmíru vyniesla nosná raketa Falcon 9. Štart sa mal pôvodne uskutočniť už v sobotu, odložili ho však pre nepriaznivé počasie.



Náklad má hmotnosť 2170 kilogramov a k ISS by mala loď doraziť v pondelok. Súčasťou nákladu sú okrem iného aj mravce určené na výskum a nové robotické rameno. Kapsula pre sedemčlennú posádku ISS nesie aj čerstvé potraviny vrátane avokád, citrónov a dokonca i zmrzlinu.



Ako informoval český Deník N, náklad obsahuje aj rôzne zariadenia vrátane diamantového kvantového magnetometra, ktorý vyrobil tím pod vedením študenta Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Prahe. Magnetometer bude z vesmíru mapovať magnetické pole okolo Zeme. Ide o študentský projekt, ktorý bol vybraný v rámci programu ‚Orbit Your Thesis!‘ Európskej vesmírnej agentúry (ESA).



Súkromná firma SpaceX uskutočňuje komerčné zásobovacie misie na základe kontraktu s americkým Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA).