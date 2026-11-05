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Komik Russell Brand je vinný zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia

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Na snímke Russell Brand. Foto: TASR/AP

Branda (51) uznali za vinného za tri prípady sexuálneho napadnutia a jeden prípad znásilnenia medzi rokmi 2004 a 2009.

Autor TASR
,aktualizované 
Londýn 5. novembra (TASR) - Londýnska súdna porota vo štvrtok uznala britského komika a herca Russella Branda za vinného zo znásilnenia a sexuálneho napadnutia vo viacerých bodoch obžaloby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP a AFP.

Branda (51) uznali za vinného za tri prípady sexuálneho napadnutia a jeden prípad znásilnenia medzi rokmi 2004 a 2009. Sudca Joel Bennathan uviedol, že dostane „značný trest odňatia slobody“.

Kedysi jeden z najznámejších britských moderátorov a bývalý manžel americkej speváčky Katy Perry obvinenia poprel. Prípady, za ktoré bol súdený, boli podľa jeho slov konsenzuálne alebo k nim došlo inak, ako boli na súde popisované. Prokuratúra ho v žalobe označila za bezohľadného sexuálneho predátora.

Brand čelil siedmim bodom obžaloby, spod troch ho oslobodili. Ako súčasť obhajoby tvrdil, že ako mladík bol závislý na sexe a viedol promiskuitný život, ale nikdy nikoho nenútil robiť niečo proti jeho vôli.
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