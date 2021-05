Breton: Odklonenie lietadla do Minska bolo aktom štátneho pirátstva

Vilnius/Brusel 31. mája (TASR) - Bieloruskom nariadený odklon komerčného letu spoločnosti Ryanair na letisko v Minsku bol aktom "štátneho pirátstva". Pre agentúru AFP to v pondelok uviedol eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton po tom, čo sa v Litve stretol s viacerými pasažiermi odkloneného lietadla.



Let na trase z Atén do Vilniusu musel 23. mája núdzovo pristáť na minskom letisku pre podozrenie z nastraženej bomby, ktoré sa neskôr ukázalo ako falošné. Po pristátí bieloruské úrady zatkli bieloruského opozičného novinára Ramana Prataseviča a jeho ruskú priateľku Sofiu Sapegovú.



"Únos komerčného lietadla s občanmi či obyvateľmi EÚ na palube, ktoré letelo medzi dvoma metropolami členských krajín Únie, bol nehoráznym útokom na Európu," napísal Breton na Twitteri.



Zároveň informoval, že členské krajiny EÚ rokujú o uvalení ďalších ekonomických sankcií na bieloruských predstaviteľov.



O možným sankciách v pondelok v Estónsku diskutovali aj exilová líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská s tamojšou prezidentkou Kersti Kaljulaidovou.



Bieloruský líder Alexandr Lukašenko, znovuzvolený vo vlaňajších sporných prezidentských voľbách, podľa Cichanovskej "priviedol Bielorusko na cestu sebazničenia, len aby získal osobnú moc a slávu," vyjadrila sa Cichanovská na spoločnej tlačovej konferencii s estónskou prezidentkou.



Vyjadrila pritom presvedčenie, že Lukašenkov autoritársky režim predstavuje "hrozbu pre regionálnu aj európsku bezpečnosť".