Komisár EÚ Breton bude v USA rokovať o dodávkach na výrobu vakcín

Brusel 6. marca (TASR) - Európska únia začne v pondelok rokovania s Washingtonom, aby zabezpečila dodávky materiálov vyrobených v USA a potrebných pri výrobe vakcín proti vírusovému ochoreniu COVID-19, uviedol v sobotu európsky zdroj. Podľa agentúry AFP ide o položky, na ktoré sa v súčasnosti vzťahujú prísne exportné obmedzenia.



Komisár EÚ pre vnútorný trh Thierry Breton bude rokovať s koordinátorom Bieleho domu pre boj proti COVID-19 Jeffreym Zientsom, uviedol pre AFP zdroj oboznámený s rokovaniami.



Breton bol v EÚ poverený vedením skupiny, ktorá sa má postarať o urýchlenie dodávok vakcín proti COVID-19.



EÚ a USA chcú "spolupracovať koordinovaným spôsobom, aby sa zabránilo prekážkam", ktoré by zasiahli európskych výrobcov vakcín, uviedol zdroj.



EÚ chce zabezpečiť, aby jej továrne boli schopné získať vybavenie potrebné na vývoj vakcín.



"Medzi USA a Európou máme veľmi prepojené výrobné reťazce. Cieľom je predvídať, aby v najbližších týždňoch nedošlo k nijakému omeškaniu" dodávok nevyhnutných komponentov, spresnil zdroj EÚ.



AFP dodala, že pri výroba mRNA vakcín, aké dodávajú spoločnosti Pfizer/BioNTech a Moderna, sú potrebné komponenty, pri ktorých je EÚ závislá od Spojených štátov.



Niektorým komponentom bude v pondelok venovaná osobitná pozornosť: ide napr. o nanolipidy používané na zapuzdrenie nosiča genetickej inštrukcie RNA vakcíny, injekčné liekovky, injekčné striekačky, ale aj sterilné vaky, ktorými sa zakrývajú 1000-litrové nádrže, kde sa vakcína vyrába.



Tieto jednorazové vaky vyrába málo firiem. Ide buď o európske spoločnosti, ktoré majú svoje výrobné závody za Atlantickým oceánom, alebo americké spoločnosti sídliace na európskej pôde.



Podľa AFP všetky materiály na výrobu vakcín vyžadujú osobitné vývozné povolenie od Washingtonu.



"Nejde o to, aby sa tieto pravidlá" uvoľnili, ale aby "sa uľahčili a urýchlili ... administratívne postupy," uviedol európsky zdroj.



"Prijímame opatrenia vopred. Keď príde čas, keď sa výroba vakcín v Európe prudko zvýši, chceme si byť istí, že (na mieste) bude" všetko potrebné, dodal zdroj.



EÚ, ktorá je v posledných týždňoch kritizovaná za meškanie pri dodávke vakcín, pracuje na urýchlení výroby vakcín na území EÚ. Za posledné dva týždne Breton navštívil továrne na výrobu vakcín v EÚ, aby zistil hlavné prekážky plynulej výroby a dodávok.



Tímy EÚ v uplynulých dňoch rokovali aj s partnerskými továrňami farmaceutickej skupiny AstraZeneca, ktoré sa nachádzajú v Belgicku a Holandsku.



Vlastný systém EÚ na kontrolu vývozu sa vzťahuje iba na vakcíny pripravené na priame použitie a nedávno bol použitý na zablokovanie dodávky 250.000 dávok vakcíny AstraZeneca do Austrálie.



Táto švédsko-britská firma oznámila 27 členským krajinám EÚ, že v prvom štvrťroku tohto roku bude schopná dodať do EÚ iba jednu tretinu pôvodne sľubovaného počtu dávok.