Komisár EÚ: Európa sa musí pripraviť na dôsledky klimatickej zmeny

Brusel 17. februára (TASR) - Komisár EÚ pre krízové riadenie Janez Lenarčič vyzval Európsku úniu, aby sa pripravila na neodvratné dôsledky klimatickej zmeny, a to okrem iného v oblasti poľnohospodárstva či pri ochrane pred povodňami. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



"Európa musí napríklad prebudovať poľnohospodárstvo a pestovať odolné rastliny, ktoré lepšie znesú sucho," povedal Lenarčič pre pondelkové vydania novín z nemeckého vydavateľstva Funke Mediengruppe. Zásadnou pre budúce krízové riadenie je podľa neho aj ochrana pred povodňami. V tejto oblasti musí EÚ viac investovať do novej techniky pri výstavbe hrádzí.



Je prineskoro "zabrániť všetkým negatívnym následkom klimatickej zmeny", argumentuje eurokomisár. "Niektoré závažné následky ako nárast hladiny mora nás zasiahnu. V EÚ sa musíme na túto novú klimatickú krízu pripraviť," apeloval s tým, že aj v Európe sa budú častejšie vyskytovať záplavy, iné regióny však súčasne bude postihovať rozsiahle sucho. "Alebo záplavy a suchá na tom istom mieste za sebou," dodal slovinský politik.



Európska agentúra pre životné prostredie (EEA) minulý týždeň upozornila, že niektoré dôsledky zmeny klímy - ako napríklad častejšie lesné požiare či suchá - sú podľa jej posúdenia už aj v Európe neodvratné. Štáty Únie sa na to musia pripraviť a súčasne urobiť všetko pre obmedzenie globálneho otepľovania.



"Tieto dôsledky však budú oveľa menej negatívne, ak sa znížením (emisií) skleníkových plynov podarí udržať globálne otepľovanie výrazne pod dvoma stupňami Celzia, ako to predpokladá Parížska dohoda," uviedla EEA.