Komisár Grandi: Izrael útočil na libanonsko-sýrsky hraničný priechod

Bejrút 3. novembra (TASR) - Izraelská armáda obnovila útoky na hraničný priechod medzi Libanonom a Sýriou, uviedol v sobotu vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Nový izraelský letecký útok zasiahol hraničný priechod Džúsíja, cez ktorý prechádza mnoho Libanončanov a Sýrčanov z Libanonu do Sýrie," napísal Grandi na sieti X. Dodal, že pri útoku boli zasiahnuté aj humanitárne budovy.



"Aj úteky (a starostlivosť o tých, ktorí utekajú) sa stávajú zložitými a nebezpečnými, pretože vojna sa naďalej šíri," vyhlásil komisár OSN.



Izraelská armáda sa k útoku dosiaľ nevyjadrila. Viac ako 400.000 ľudí od septembra, keď Izrael zintenzívnil svoje útoku proti libanonskému hnutie Hizballáh, prekročilo hranice z Libanonu do Sýrie, vyplýva to z údajov libanonských predstaviteľov. Väčšina týchto ľudí sú údajne Sýrčania a približne 30 percent sú Libanončania, píše DPA.



Ešte začiatkom októbra silný izraelský útok spôsobil zatvorenie hraničného priechodu Masná medzi Libanonom a Sýriou. Libanonský minister dopravy Alí Hamíja minulý týždeň informoval, že izraelský úder vyradil z prevádzky už druhý hraničný priechod medzi Libanonom a Sýriou. Izraelské jednotky sa opakovane zameriavajú na pohraničnú oblasť a tvrdia, že Hizballáh dováža zbrane cez hranicu zo Sýrie.