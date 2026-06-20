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Komisár OSN je znepokojený novými migračnými pravidlami EÚ
Türk pripomenul, že medzinárodné právo je v otázkach deportácií jednoznačné a nikoho nemožno vrátiť do krajiny, kde by mu hrozilo vážne porušenie ľudských práv alebo iná nenapraviteľná ujma.
Autor TASR
Ženeva 20. júna (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v sobotu kritizoval nové migračné pravidlá Európskej únie, ktoré okrem iného umožňujú zriaďovanie návratových centier mimo územia Únie. Členské štáty podľa neho musia zabezpečiť, aby tieto pravidlá boli v plnom súlade s medzinárodným právom. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru AFP.
„Členské štáty EÚ nemôžu preniesť svoje záväzky v oblasti ľudských práv na tretie štáty. Zadržanie a návrat zraniteľných osôb, vrátane detí, do iných krajín predstavuje mimoriadne citlivý zásah zo strany štátnej moci a nesie so sebou vysoké riziko porušenia ľudských práv,“ upozornil vysoký komisár vo svojom vyhlásení. „Počas celého procesu sa musí klásť najväčší dôraz na ochranu ľudských práv a dôstojnosť – v praxi aj v legislatíve,“ zdôraznil.
Türk pripomenul, že medzinárodné právo je v otázkach deportácií jednoznačné a nikoho nemožno vrátiť do krajiny, kde by mu hrozilo vážne porušenie ľudských práv alebo iná nenapraviteľná ujma. „Toto je základný princíp zákazu návratu. Všetky krajiny a všetky územia ho musia za každých okolností v plnej miere dodržiavať,“ zdôraznil komisár OSN.
Vo vyhlásení ďalej vyzval na dôkladné monitorovanie s cieľom zabezpečiť plné dodržiavanie ľudských práv v rámci návratových konaní vrátane práva ľudí na súkromný a rodinný život, na jednotu rodiny, ako aj na ochranu záujmov detí.
Podľa novej európskej legislatívy tiež musia migranti, ktorých sa týka nariadenie o vyhostení, spolupracovať s miestnymi orgánmi. Tí, ktorí tak neurobia a ktorí predstavujú bezpečnostné riziko alebo u ktorých existuje podozrenie, že by mohli ujsť, môžu byť zadržaní až na dva roky.
Türk v tejto súvislosti vyzval členské štáty, aby zabezpečili, že verejná diskusia o migrácii „bude naďalej vychádzať z faktov“ a „nebude spájať migráciu s bezpečnostnými obavami“. Vyzval zároveň na vyvážený prístup k migrácii, ktorý by podľa neho mal vychádzať z ohľadu na ľudské práva a „prínos migrantov pre európske spoločnosti a ekonomiky“.
„Členské štáty EÚ nemôžu preniesť svoje záväzky v oblasti ľudských práv na tretie štáty. Zadržanie a návrat zraniteľných osôb, vrátane detí, do iných krajín predstavuje mimoriadne citlivý zásah zo strany štátnej moci a nesie so sebou vysoké riziko porušenia ľudských práv,“ upozornil vysoký komisár vo svojom vyhlásení. „Počas celého procesu sa musí klásť najväčší dôraz na ochranu ľudských práv a dôstojnosť – v praxi aj v legislatíve,“ zdôraznil.
Türk pripomenul, že medzinárodné právo je v otázkach deportácií jednoznačné a nikoho nemožno vrátiť do krajiny, kde by mu hrozilo vážne porušenie ľudských práv alebo iná nenapraviteľná ujma. „Toto je základný princíp zákazu návratu. Všetky krajiny a všetky územia ho musia za každých okolností v plnej miere dodržiavať,“ zdôraznil komisár OSN.
Vo vyhlásení ďalej vyzval na dôkladné monitorovanie s cieľom zabezpečiť plné dodržiavanie ľudských práv v rámci návratových konaní vrátane práva ľudí na súkromný a rodinný život, na jednotu rodiny, ako aj na ochranu záujmov detí.
Podľa novej európskej legislatívy tiež musia migranti, ktorých sa týka nariadenie o vyhostení, spolupracovať s miestnymi orgánmi. Tí, ktorí tak neurobia a ktorí predstavujú bezpečnostné riziko alebo u ktorých existuje podozrenie, že by mohli ujsť, môžu byť zadržaní až na dva roky.
Türk v tejto súvislosti vyzval členské štáty, aby zabezpečili, že verejná diskusia o migrácii „bude naďalej vychádzať z faktov“ a „nebude spájať migráciu s bezpečnostnými obavami“. Vyzval zároveň na vyvážený prístup k migrácii, ktorý by podľa neho mal vychádzať z ohľadu na ľudské práva a „prínos migrantov pre európske spoločnosti a ekonomiky“.