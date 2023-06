Komisár OSN: Násilie v Predjordánsku by sa mohlo vymknúť spod kontroly

Ženeva 23. júna (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk varoval, že eskalujúce násilie na okupovanom západnom brehu Jordánu by sa mohlo "vymknúť spod kontroly". Násilnosti medzi Izraelom a Palestínčanmi sa totiž v posledných týždňoch zintenzívnili a len v priebehu tohto týždňa pri nich zahynulo 18 ľudí, informovala v piatok agentúra AFP.



"Najnovšie zabíjanie a násilnosti spolu so štvavou rétorikou vedú len k tomu, že Izraelčania a Palestínčania sa rútia do čoraz väčšej katastrofy," zdôraznil Türk.



Napätie medzi Izraelom a Palestínčanmi eskaluje už vlani, pripomína AFP. Izraelská armáda v posledných mesiacoch takmer každý deň podniká operácie na západnom brehu Jordánu, ktorými reaguje na útoky palestínskych militantov.



Od začiatku tohto roka zahynulo pri útokoch a násilnostiach súvisiacich s izraelsko-palestínskym konfliktom už viac ako 200 osôb, pričom väčšina z nich sú Palestínčania.



Podľa komisára OSN má toto rapídne zhoršovanie situácie "hrozné dôsledky pre Palestínčanov aj Izraelčanov" a vyzval na okamžité ukončenie násilností.



Türk dodal, že medzinárodné právo zaväzuje Izrael k tomu, aby pri operáciách v okupovanom Predjordánsku zaistil dodržiavanie ľudských práv, bezpečnosť obyvateľstva a verejný poriadok a vyhol sa používaniu smrtiacej sily.



Zdôraznil tiež, že "každé súvisiace úmrtie musí byť dôkladne prešetrené". Na zastavenie aktuálnej špirály násilia je podľa neho potrebná politická vôľa všetkých zúčastnených strán: Izraela, Palestínčanov aj medzinárodného spoločenstva.