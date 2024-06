Komisár OSN: Nútene je vysídlených až 1,5 percenta svetovej populácie

Ženeva 13. júna (TASR) - Doposiaľ najviac ľudí je na celom svete nútene vysídlených zo svojich domov v dôsledku konfliktov, násilia, prenasledovania či porušovania ľudských práv. Vyplýva to zo správy Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), ktorá bola zverejnená vo štvrtok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA a tlačového vyhlásenia UNHCR zverejneného na jeho oficiálnej webovej stránke.



V máji bolo celkovo vo svete vysídlených už pravdepodobne vyše 120 miliónov ľudí, čo predstavuje 1,5 percenta svetovej populácie. Počet vysídlených ľudí pritom rastie každý rok už 12 rokov po sebe, upozorňuje UNHCR.



Najväčší počet ľudí je vysídlených vnútorne v rámci svojej krajiny. Veľká časť ľudí, ktorí sú vysídlení mimo krajiny svojho pôvodu, dúfa v rýchly návrat do svojej vlasti.



"Za týmto rastúcimi číslami je nespočetné množstvo ľudských tragédií. Toto trápenie musí povzbudiť medzinárodne spoločenstvo, aby rýchlo konalo s cieľom riešiť základné príčiny núteného vysídľovania," uviedol vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi.



"Faktom je, že bez lepšej spolupráce a spoločných snáh pri riešení konfliktov, porušovaní ľudských práv a klimatickej krízy budú počty vysídlených ďalej rásť," dodal Grandi.



Kľúčovým faktorom pri náraste celosvetového počtu vysídlených ľudí je konflikt v Sudáne, kde bolo na konci roku 2023 vyhnaných z domovov 10,8 milióna ľudí. Najväčšia kríza s vysídlenými ľuďmi pritom pretrváva v Sýrii, kde bolo nútených opustiť svoje domovy až 13,8 milióna ľudí.



Zo správy však vyplýva, že do svojich domov sa vlani vrátilo vyše päť miliónov vnútorne vysídlených ľudí a jeden milión utečencov. To naznačuje, že nastal istý pokrok smerom k dlhodobým riešeniam tohto problému, píše UNHCR.