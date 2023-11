Komisár OSN odsúdil nárast nenávisti vyvolaný vojnou v Gaze

Ženeva 4. novembra (TASR) – Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v sobotu ostro odsúdil prudký nárast prejavov nenávisti po celom svete od začiatku vojny medzi hnutím Hamas a Izraelom. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Türk podľa vlastných slov vníma nárast prípadov antisemitizmu, islamofóbie a ďalších nenávistných prejavov, a to na internete i mimo neho, so "zhnusením".



"Dôsledky tejto krízy... spôsobili otrasy vo všetkých regiónoch a odľudštili Palestínčanov i Židov," uviedol Türk vo vyhlásení.



"Sme svedkami ostrého nárastu nenávistných prejavov, násilia a diskriminácie, ktoré prehlbujú spoločenské rozpory a polarizáciu... Od židov aj moslimov som si vypočul, že sa necítia bezpečne a to ma zarmucuje," napísal komisár.



Türk kritizoval aj "štvavú, toxickú a nenávistnú rétoriku", ktorú používajú politickí lídri. Zdôraznil, že zlé slová sprevádzajú ohavné činy, za ktorými je zlomyseľný jazyk šíriaci sa z ulíc i od politikov.



Komisár tiež vyjadril znepokojenie nad obmedzeniami protestov v súvislosti s konfliktom v pásme Gazy, ktoré podľa neho úrady odôvodňujú ohrozením národnej bezpečnosti či glorifikáciou terorizmu.



"V niektorých prípadoch vidíme celoplošné alebo neprimerané obmedzovanie zhromažďovania, prevažne v súvislosti s propalestínskymi protestmi," doplnil Türk s tým, že obmedzovanie pokojného zhromažďovania musí byť primerané a založené na zákonoch.