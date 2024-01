Komisár OSN odsúdil volebné násilnosti v Bangladéši

Ženeva 8. januára (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v pondelok odsúdil násilnosti, ktoré sprevádzali nedeľné parlamentné voľby v Bangladéši. Zároveň vyzval na posilnenie demokracie v tejto krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Víťazkou volieb v Bangladéši sa po piatykrát stala súčasná premiérka Hasína Vadžídová so svojou Ľudovou ligou (AL). Desiatky opozičných strán na čele s Bangladéšskou nacionalistickou stranou (BNP) sa však rozhodli tieto voľby bojkotovať a označili ich za zmanipulované. Ich legitímnosť spochybnili aj niektoré ľudskoprávne organizácie. Násilnosti, ktoré ich sprevádzali, si vyžiadali najmenej 15 obetí.



"Žiadam vládu, aby prijala nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečí plné rešpektovanie ľudských práv všetkých Bangladéšanov. Opatrenia sú potrebné aj na posilnenie základov skutočne inkluzívnej demokracie," uviedol Türk vo svojom vyhlásení s tým, že bangladéšske bezpečnostné zložky údajne pred voľbami masovo zatýkali a zastrašovali tisíce podporovateľov opozície, vyhrážali sa im, vydierali a sledovali ich. Niektorí údajne zmizli.



"Od 28. októbra polícia zadržala okolo 25.000 podporovateľov opozície vrátane kľúčových predstaviteľov strán... Najmenej desať ich údajne vo väzbe zomrelo... Vyvoláva to vážne obavy z možného mučenia alebo krutých väzenských podmienok," uviedol ďalej Türk s tým, že tieto incidenty musia byť nezávisle prešetrené a zodpovední sa musia postaviť pred spravodlivý súd.



"Nezrovnalosti, ktoré sa udiali počas kampane aj počas samotných volieb, by mali byť tiež dôkladne a účinne prešetrené... Demokracia bola v Bangladéši ťažko vybojovaná a nesmie byť len kozmetickou úpravou. V stávke je budúcnosť všetkých Bangladéšanov," dodal Türk.