Komisár OSN: Poprava väzňa dusíkom v USA by sa mohla rovnať mučeniu

Ženeva 26. januára (TASR) - Poprava usvedčeného vraha inhalovaním dusíka, ktorú vo štvrtok vykonali v americkom štáte Alabama, by sa mohla rovnať týraniu. Vyhlásil to v piatok vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Poľutovanie nad spôsobom vykonania tejto popravy vyjadrila aj Európska únia, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Hlboko ľutujem popravu Kennetha Eugenea Smitha v Alabame napriek vážnym obavám, že táto nová a netestovaná metóda udusením dusíkom by sa mohla rovnať týraniu či krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu," uviedol Türk.



Hovorca EÚ uviedol, že Únia popravu "hlboko ľutuje". "Podľa popredných expertov je táto metóda mimoriadne krutým a nezvyčajným trestom," povedal hovorca. Európska únia rázne nesúhlasí s trestom smrti a pravidelne odsudzuje vykonávanie popráv po celom svete.



Americký štát Alabama vo štvrtok prvýkrát v dejinách USA uskutočnil popravu s použitím dusíka. Smitha usmrtili po tom, čo mu na tvár nasadili dýchaciu masku a kyslík nahradili dusíkom, následkom čoho po niekoľkých sekundách upadol do bezvedomia.



Smitha spolu s ďalším mužom v roku 1988 uznali za vinného z nájomnej vraždy. Prvý pokus o jeho popravu v roku 2022 neuspel, pretože sa mu do ruky nepodarilo zaviesť kanylu na vstreknutie smrtiacej látky.



Napriek tomu, že dusík sa v Spojených štátoch nikdy predtým nepoužil pri usmrtení človeka, niekedy sa tam používa pri usmrcovaní zvierat. Türková kancelária však ešte pred popravou poukázala na to, že aj asociácia amerických veterinárov odporúča podávať väčším zvieratám sedatíva pred eutanáziou dusíkom. Protokol na vykonávanie popráv v Alabame neobsahuje nijaké usmernenia o podaní sedatív.



Štát Alabama popravu dusíkom obhajoval ako "možno najhumánnejší spôsob popravy, aký bol kedy vynájdený".



Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti Gallup Poll podporuje trest smrti pre usvedčených vrahov 53 percent Američanov, čo je najmenej od roku 1972.



Trest smrti zatiaľ zrušili v 23 štátoch USA a šesť ďalších ho pozastavilo. "Trest smrti nie je v súlade so základným právom na život. Vyzývam všetky štáty, aby uvalili moratórium na jeho používanie ako krok smerom k jeho univerzálnemu zrušeniu," uviedol Türk.