Komisár OSN pre ľudské práva chce viac ohľaduplnosti v komunikácii

Ženeva 30. decembra (TASR) — Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk sa v piatok vyslovil za to, aby sa v roku 2023 vytvorilo v sociálnych médiách ohľaduplnejšie prostredie. Zároveň vyzval ľudí, aby v nadchádzajúcom roku prejavovali svoj nesúhlas k inému názoru s rešpektom, akceptovali rozmanitosť a urobili zo sveta dôstojnejšie miesto pre život. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vo svojom vyhlásení Türk vyjadril nádej, že aj v on-line priestore bude sloboda pre vyjadrenie názoru, pričom bude spojená s istotou ochrany pred nenávistnými prejavmi či dezinformáciami, že "budeme ohľaduplní, keď budeme zdieľať svoje názory, a že budeme myslieť na človeka na druhej strane obrazovky".



Odsúdil používanie "redukcionistických nálepiek", ako aj identitárnu politiku, ktoré podľa neho dehumanizujú iných ľudí.



Türk nastúpil do funkcie v októbri a v jednom zo svojich prvých vystúpení vyzval nového majiteľa Twitteru Elona Muska, aby sa dodržiavanie ľudských práv stalo ústredným prvkom tejto sociálnej siete. Varoval vtedy pred šírením nenávistných prejavov a dezinformácií a zdôraznil potrebu ochrany súkromia používateľov.



Vo svojom piatkovom vyhlásení Türk tiež zdôraznil, že v roku 2023 je nutné zabezpečiť rešpektovanie práv žien — doma i na verejnosti —, a aby ženy a dievčatá mali úplnú rovnosť a neboli diskriminované.



K problematike životného prostredia Türk uviedol: "Pri ochrane práv súčasných a budúcich generácií sa správajme k našej planéte s láskavosťou a pokorou, ktorú si zaslúži."



Pripomenul, že keď sa ublíži jednému človeku, "spustí sa vlna bolesti a utrpenia, ktorá v konečnom dôsledku ubližuje nám všetkým". Vyzval preto ľudí, aby sa ozvali, keď sa iným ubližuje, a prízvukoval, že každý by mal mať možnosť uplatňovať svoje práva.



"Keďže sa na budúci rok blíži 75. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, usilujme sa o to, aby bol svet dôstojnejší", aby bol svetom, "v ktorom sa rešpektujú práva každého človeka", píše sa vo vyhlásení vysokého komisára OSN pre ľudské práva.