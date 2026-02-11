< sekcia Zahraničie
Komisár OSN pre ľudské práva kritizuje plány Izraela na Západnom brehu
Ženeva 11. februára (TASR) - Plány Izraela na posilnenie kontroly nad okupovaným Západným brehom Jordánu a pripravenie pôdy pre ďalšie osady na tomto území sú krokom smerom k upevneniu nelegálnej anexie, povedal v stredu vysoký komisár OSN pre ľudské práva (OHCHR) Volker Türk. Prezident Palestínskej samosprávy Mahmúd Abbás vyzval Spojené štáty na „rozhodnú odpoveď“ na tieto opatrenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Toto je ďalší krok izraelských orgánov smerom k znemožneniu vytvoreniu životaschopného palestínskeho štátu, čo je porušením práva palestínskeho ľudu na sebaurčenie,“ uviedol Türk vo svojom vyhlásení.
„Ak budú tieto rozhodnutia implementované, nepochybne zrýchlia vyvlastňovanie Palestínčanov a ich násilný presun a povedú k vytvoreniu ďalších nelegálnych izraelských osád,“ konštatoval.
Komisár dodal, že Palestínčania týmto prídu o svoje prírodné zdroje a obmedzí sa ich právo na ľudské práva.
Izraelské plány zahŕňajú umožnenie židovským Izraelčanom priamo kupovať pozemky na Západnom brehu Jordánu a rozšírenie väčšej izraelskej kontroly nad oblasťami, kde vykonáva moc Palestínska samospráva.
Podľa Türka tieto opatrenia ešte viac upevnia kontrolu Izraela nad Západným brehom Jordánu, ktorý okupuje od roku 1967, a jeho „integráciu do Izraela, čím sa posilní nezákonná anexia“.
Tvrdí, že jeho úrad zdokumentoval narastajúci počet útokov izraelských osadníkov a bezpečnostných jednotiek proti Palestínčanom na Západnom brehu Jordánu, vzorec násilných presídlení, vysťahovaní, demolácií domov, zabratia pôdy a obmedzenia pohybu. Toto všetko podľa komisára podporuje rétorika a kroky vysokopostavených izraelských predstaviteľov a „porušuje povinnosť Izraela ako okupačnej moci zachovať existujúci právny poriadok a sociálnu štruktúru“. Tieto rozhodnutia podľa neho musia byť zrušené.
K najnovším krokom Izraela sa v stredu vyjadril aj palestínsky prezident Abbás, ktorý sa o tejto otázke v stredu v Osle rozprával s nórskym premiérom Jonasom Gahrom Störem.
