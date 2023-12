Komisár OSN pre utečencov: Dohoda EÚ o migrantoch je pozitívny krok

Ženeva 20. decembra (TASR) - Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi v stredu ocenil dohodu dosiahnutú krajinami Európskej únie a poslancami Európskeho parlamentu o reforme systému, ktorým EÚ pristupuje k žiadateľom o azyl a migrantom. Grandi označil dohodu za "veľmi pozitívny krok". TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Blahoželám EÚ a Európskej komisii k dosiahnutiu politickej dohody," napísal Grandi na sociálnej sieti X. "Je to veľmi pozitívny krok. Teraz ho poďme zaviesť do praxe!" dodal a vyzdvihol "vytrvalosť a vodcovstvo" komisárky EÚ pre vnútorné záležitosti Ylvy Johanssonovej pri rokovaniach o dohode.



Hovorca Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) tiež ponúkol pomoc. "IOM víta politickú dohodu dosiahnutú o tzv. novom pakte o migrácii a azyle, ktorý predstavuje spoločný, komplexný a predvídateľný rámec EÚ, a teší sa na jej oficiálne prijatie," uviedol hovorca.



"Oceňujeme, že dohoda uznáva, aká dôležitá je spolupráca štátov, aby sa vo veci bezpečnej a regulárnej migrácie snažil každý. Kľúčové bude zavedenie do praxe a IOM je ochotný pomáhať členským štátom EÚ v humánnom uplatňovaní dohody na základe ľudských práv," dodal hovorca.



EÚ ocenila dohodu ako historickú reformu svojho azylového systému, v rámci ktorej bude viac pohraničných zadržiavacích stredísk a rýchlejšie deportácie. Charitatívne organizácie pre migrantov však kritizovali zmeny ako "nebezpečné".



Dohodu ešte musia oficiálne prijať Európska rada a Európsky parlament.



Maďarsko odmieta predovšetkým mechanizmus povinnej solidarity pri prerozdeľovaní určitého počtu migrantov medzi ostatné krajiny EÚ. Štáty odmietajúce prevziať migrantov majú poskytovať finančný alebo materiálny príspevok tým krajinám, ktoré migrantov prijmú, proti čomu sa Budapešť dôrazne stavia, píše AFP.