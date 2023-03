Komisár OSN: Ruská vojna na Ukrajine je šialenstvom a musí skončiť

Ženeva 31. marca (TASR) - Ruskom rozpútaná vojna na Ukrajine spôsobila, že sa závažné porušovanie ľudských práv stalo "šokujúco bežným" javom, upozornil v piatok vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Podľa neho ruský vpád na Ukrajinu spôsobil to, že sa pozornosť ľudstva odvrátila od riešenia globálnych existenčných hrozieb.



"Táto vojna popiera akýkoľvek zmysel. Toto šialenstvo musí skončiť a musí nastať mier," povedal Türk počas prejavu o situácii na Ukrajine na pôde Rady OSN pre ľudské práva. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"V čase, keď ľudstvo čelí obrovským existenčným výzvam, nás táto deštruktívna vojna odvádza od práce na hľadaní riešení, od práce na zaistení nášho prežitia," povedal Türk vo svojom vystúpení.



Zároveň poukázal na zverstvá spáchané od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu a upozornil, že konflikt naďalej "vysiela šokové vlny do celého sveta".



Komisár upozornil aj na veľký nárast cien potravín, energií a ďalších komodít, ako aj na prehlbujúce sa sociálne napätie a nerovnosti.



Türk tiež varoval, že to ešte zhoršuje súčasnú hlbokú "globálnu krízu (nárastu) životných nákladov", ktorá už uvrhla približne 71 miliónov ľudí do chudoby a "ohrozuje stabilitu mnohých krajín" sveta.



Po 37 rokoch po černobyľskej katastrofe "predstavuje enormné riziko ďalšia ukrajinská jadrová elektráreň - v Záporoží - s potenciálnym dosahom na milióny ľudí," dodal.



Úrad vysokého komisára od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine potvrdil už viac než 8400 civilných obetí, kým viac než 14.000 ďalších civilistov utrpelo zranenia. "A tieto počty sú len špičkou ľadovca," upozornil komisár.



Väčšinu obetí majú podľa neho na svedomí explozívne zbrane dlhého doletu, ktorými ruské jednotky útočia na obývané oblasti.



Türk ďalej pripomenul závery vyšetrovacieho tímu OSN o "početných hromadných popravách a cielených útokoch na civilistov" zo strany ruskej armády a s ňou prepojených ozbrojených skupín, napr. vagnerovcov. V tejto súvislosti spomenul aj "621 prípadov nútených zmiznutí a svojvoľného zadržiavania". Na základe zistení tímu OSN sa hromadných popráv dopúšťali aj ukrajinské ozbrojené sily.



Vysoký komisár OSN pre ľudské práva tiež vyzdvihol zistenia, že ukrajinskí civilisti a najmä deti boli presúvaní na Ruskom okupované územia alebo do Ruska. Podľa Ukrajiny bolo do Ruska násilne deportovaných viac než 16.000 ukrajinských detí. Medzinárodný trestný súd (ICC) v Haagu v tejto súvislosti vydal zatýkací rozkaz na ruského prezidenta Vladimira Putina a ruskú ombudsmanku pre práva detí Mariju Ľvovovú-Belovovú.