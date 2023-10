Komisár OSN: Stupňovanie vojenských aktivít v Gaze bude katastrofické

Tokio 20. októbra (TASR) - Akékoľvek stupňovanie vojenských aktivít v pásme Gazy či pokračovanie v nich bude pre obyvateľov s určitosťou katastrofické. Uviedol to v piatok vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Grandi upozornil, že Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) nemá na palestínskych územiach či v Izraeli oficiálny mandát. Povedal však, že rovnako ako mnohí z jeho kolegov vrátane generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa vníma konflikt v pásme Gazy s mimoriadnym znepokojením.



Útoky palestínskeho hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra označil Grandi za desivé a dodal, že následky konfliktu v prípade rozšírenia do Libanonu a ďalších krajín by boli nevyčísliteľné.



Guterres v noci na piatok dôrazne žiadal o urýchlené dodanie humanitárnej pomoci pre Izraelom blokované pásmo Gazy. V Egypte rokoval o otvorení hraničného priechodu Rafah na hraniciach Egypta a pásma Gazy. Ten je v súčasnosti považovaný za jedinú cestu na dopravenie naliehavo potrebnej pomoci pre obyvateľov tejto palestínskej enklávy.



Konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas si od 7. októbra na strane Izraela vyžiadal životy najmenej 1400 ľudí, prevažne civilistov, píše AFP s odvolaním sa na izraelské úrady. Ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy, kde vládne hnutie Hamas, hlási najmenej 3785 mŕtvych Palestínčanov, prevažne civilistov. OSN uvádza, že viac než milión z približne 2,4 milióna obyvateľov pásma Gazy je vnútorne vysídlených a humanitárna situácia sa zhoršuje.