Komisár OSN: Z Libanonu do Sýrie odišlo už najmenej 100.000 ľudí

Ženeva 30. septembra (TASR) - Približne 100.000 Libanončanov a Sýrčanov odišlo do Sýrie, aby unikli pred izraelskými leteckými útokmi, uviedol v pondelok vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Podľa komisára je UNHCR "prítomná na štyroch hraničných priechodoch spolu s miestnymi orgánmi a (Sýrskym červeným polmesiacom), aby pomohla prichádzajúcim". Hromadné presídľovanie do vojnou zmietanej Sýrie sa začalo už 23. septembra, ozrejmila organizácia a podľa Grandiho počet odchádzajúcich ľudí aj "naďalej stúpa".



"Odchádzajú z krajiny, v ktorej prebieha vojna, do krajiny, ktorou už 13 rokov zmieta konflikt," čo je mimoriadne ťažká voľba, skonštatoval na tlačovej konferencii v piatok predstaviteľ UNHCR v Sýrii Gonzalo Vargas Llosa. "Ľudia utekajúci pred bombardovaním prichádzajú do Sýrie vyčerpaní, traumatizovaní a zúfalo potrebujú pomoc," dodal.



Izrael minulý týždeň spustil najintenzívnejšie letecké útoky na Libanon od vojny v roku 2006. Izraelská armáda chce svojim bombardovaním zničiť pozície Hizballáhu, čo si doteraz vyžiadalo vyše 700 obetí vrátane 14 zdravotníkov.