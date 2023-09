Komisár OSN žiada medzinárodné vyšetrovanie výbuchu v Bejrúte

Ženeva 11. septembra (TASR) – Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk v pondelok odsúdil fakt, že doteraz nebola vyvodená zodpovednosť za masívny výbuch, ktorý pred vyše troma rokmi otriasol libanonskou metropolou Bejrút. Komisár zároveň vyzval na medzinárodné vyšetrovanie bejrútskej explózie z augusta 2020, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Uplynuli tri roky od výbuchu v Bejrúte a voči nikomu nebola vyvodená zodpovednosť," vyhlásil Türk na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva.



Súčasne apeloval na členské krajiny rady, aby zvážili vytvorenie medzinárodnej vyšetrujúcej misie, ktorá by preskúmala prípady porušovania ľudských práv súvisiace s výbuchom.



Pri výbuchu, ktorý nastal v bejrútskom prístave 4. augusta 2020, zahynulo viac ako 200 ľudí a zničené boli rozsiahle časti libanonského hlavného mesta.



Úrady uviedli, že sa vznietili tony dusičnanu amónneho, používaného ako hnojivo, ktoré boli od roku 2014 — zrejme bez dodržania náležitých bezpečnostných opatrení — uložené v prístavnom sklade.



Vyšetrovanie kauzy sa už roky nachádza na mŕtvom bode. Podľa AP totiž hrozí, že by prípadné objasnenie príčin výbuchu otriaslo skorumpovanou libanonskou vládnucou elitou, ktorá prispela k tomu, že sa krajina dostala do bezprecedentného hospodárskeho kolapsu.



Výraznejší zlom v prípade nastal, keď vyšetrujúci sudca v januári oznámil, že po 13-mesačnej prestávke spôsobenej právnymi obštrukciami a politickým tlakom vyšetrovanie výbuchu v prístave obnovuje.



Generálny prokurátor však proti tomuto rozhodnutiu vzniesol námietku s tým, že sudca nemá právomoc obchádzať podané sťažnosti. V rámci vyšetrovania tiež nariadil nariadil prepustenie tých, ktorí už boli zadržaní.