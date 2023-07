Komisár OSN žiada objasnenie masakru v Olenivke

Ženeva 25. júla (TASR) - Rodiny ukrajinských vojnových zajatcov zabitých či zranených pri vlaňajšom útoku na väznicu v Olenivke v Ruskom okupovanej časti východnej Ukrajiny, si zaslúžia vedieť pravdu o celej udalosti. V utorok to vyhlásil vysoký komisár Organizácie Spojených národov pre ľudské práva (OHCHR) Volker Türk. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



K zničeniu väznice Olenivka v Doneckej oblasti došlo 29. júla 2022. Proruskí separatisti stanovili počet obetí útoku na 53 a obvinili z neho Kyjev.



Ukrajinské ozbrojené sily odmietli za útok akúkoľvek zodpovednosť a uviedli, že väznicu zničili samotní Rusi, aby tak utajili mučenie ukrajinských zajatcov. Odhady počtu zranených sa pohybujú v rozmedzí od 75 po vyše 130.



Medzi zajatcami väznenými v Olenivke boli aj členovia pluku Azov, ktorí celé týždne bránili pred ruskou presilou komplex oceliarní Azovstaľ v juhoukrajinskom prístavnom meste Mariupol.



Podľa komisára OSN však ani takmer rok po útoku nie je učinené zadosť spravodlivosti. Dodal, že "väzni, ktorí v Olenivke zomreli alebo utrpeli zranenia, rovnako aj ich rodinní príslušníci, si zaslúžia (poznať) pravdu".



"Náš úrad (OHCHR) sa stretol s rodinami obetí a vypočul si ich žiadosti o pravdu a spravodlivosť. A presne na to majú právo – na pravdu, spravodlivosť a odškodnenie. Musíme zaistiť, aby sa tak stalo," zdôraznil Türk.



Dodal, že vojnoví zajatci sú pod ochranou medzinárodného humanitárneho práva a ich smrť či zranenia musia byť oficiálne vyšetrené a osoby zodpovedné za takéto skutky potrestané.



OHCHR zároveň kritizoval skutočnosť, že Moskva zatiaľ neposkytla dostatočné bezpečnostné záruky, ktoré by umožnili návštevu tímu OSN v Olenivke ani všeobecné povolenie na prístup na ukrajinské územia pod kontrolou ruskej armády.



Detailné okolnosti útoku na Olenivku sú podľa OHCHR "stále nejasné", pravdepodobne však pri ňom nebola použitá Ukrajincami vypálená raketa typu HIMARS, ako sa to snaží tvrdiť ruská strana. O okolnostiach útoku zatiaľ existuje tak málo potvrdených informácií, že sa nedá zistiť pôvod explózie, ktorá zničila olenivskú väznicu ani smer, z ktorého predpokladaná zbraň priletela, uvádza OHCHR.