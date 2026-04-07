Komisár OSN:Úmyselné útoky na civilnú infraštruktúru sú vojnový zločin
Autor TASR
Ženeva 7. apríla (TASR) - Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk kritizoval v utorok „provokatívnu rétoriku“ vo vojne na Blízkom východe. Upozornil, že zámerné útoky na civilistov a civilnú infraštruktúru sú vojnovým zločinom, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Na základe medzinárodného práva je úmyselné útočenie na civilistov a civilnú infraštruktúru vojnový zločin,“ uviedol Türk vo vyhlásení. „Každý zodpovedný za medzinárodné zločiny musí byť postavený pred príslušný súd,“ zdôraznil.
Komisár sa vyjadril po tom, ako prezident USA Donald Trump vystupňoval svoju rétoriku voči Iránu. Islamskej republike pohrozil „úplným zničením“ kritickej infraštruktúry vrátane mostov a elektrární, ak v utorok opätovne nesprístupní strategický Hormuzský prieliv.
Šéf Bieleho domu dal Teheránu lehotu do 20.00 h východoamerického času (streda 2.00 h SELČ). „Dnes v noci zomrie celá civilizácia, ktorá sa už nikdy nebude môcť vrátiť späť. Nechcem, aby sa to stalo, ale pravdepodobne sa to stane,“ napísal Trump v utorok na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Türk priamo nespomenul Spojené štáty ani iné krajiny zapojené do konfliktu, ktorý sa začal 28. februára. „Odsudzujem vlnu provokatívnej rétoriky, ktorú v posledných niekoľkých týždňoch vo vojne na Blízkom východe používajú všetky strany,“ napísal a poukázal tiež na „najnovšie vyhrážky zničením celej civilizácie a útokmi na civilnú infraštruktúru“. Označil ich za „odporné“ s tým, že šíria hrôzu a strach medzi civilistami a sú neprijateľné. Vysoký komisár vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby naliehavo podniklo kroky na deeskaláciu situácie a ochranu životov civilistov.
