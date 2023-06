Komisár pre boj proti antisemitizmu sa obáva rastúcej popularity AfD

Berlín 23. júna (TASR) – Komisár nemeckej vlády pre boj proti antisemitizmu Felix Klein sa obáva, že rastúca podpora krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) na východe krajiny by mohla byť spojená s nárastom antisemitizmu. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



"Nespokojnosť s celkovým vývojom spoločnosti sa na východe prejavuje výraznejšie ako na západe," uviedol Klein v Berlíne pre agentúru DPA a dodal, že z histórie vieme, že sociálna nespokojnosť je častokrát ukazovateľom antisemitizmu. "Ľudia chcú dať priechod svojmu hnevu a svojej nespokojnosti. Ak aj nejde priamo o antisemitizmus, tieto spôsoby vysvetľovania sú vo svojej podstate vždy antisemitistické," dodal Klein s tým, že ľudia vždy hľadajú niekoho, na koho by mohli zvaliť vinu.



Klein zároveň vyhlásil, že politici musia k týmto záležitostiam pristupovať so všetkou vážnosťou. "Je potrebné celkovo lepšie komunikovať fungovanie vlády," tvrdí Klein. Okrem toho zdôraznil, že populisti neprinášajú riešenia a že hodnota demokracie spočíva v slobodách, ktoré ponúka – okrem iného aj v slobode prejavu a pohybu.



V nedeľu sa v durínskom okrese Sonneberg konajú doplňujúce voľby, v ktorých má kandidát AfD možnosť získať pre stranu historicky prvý post v nemeckej samospráve. Ak sa tak stane, bude to potvrdením stúpajúcej popularity AfD, ktorá v celonárodných prieskumoch aktuálne dosahuje preferencie na úrovni 18 až 20 percent. V piatich spolkových republikách, ktoré kedysi tvorili Nemeckú demokratickú republiku, má však výrazne vyššiu podporu.