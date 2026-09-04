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Komisár pre migráciu v Dolnom Sasku odstúpil pre vyhrážky smrťou
Kurku nastúpil do funkcie komisára v novembri 2022.
Autor TASR
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Berlín 4. septembra (TASR) - Komisár pre migráciu v nemeckej spolkovej krajine Dolné Sasko Deniz Kurku v piatok oznámil, že odstupuje z funkcie po tom, ako dostal vyhrážky smrťou a bol obviňovaný v súvislosti so streľbou v zariadení pre matky s deťmi, pri ktorej v júni zahynulo šesť ľudí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Kurku uviedol ako dôvody silnú nevraživosť, vyhrážky smrťou a nepravdivé obvinenia súvisiace s útokom v meste Stade.
Komisárova svokra podľa vyšetrovateľov odviezla z miesta činu 45-ročného muža obvineného zo zastrelenia šiestich pracovníkov centra pre matky s deťmi. K streľbe došlo zrejme v súvislosti so sporom o starostlivosť o jeho dieťa. Policajti muža zadržali krátko po jeho čine.
Komisár Kurku uviedol, že za daných okolností už nemôže ďalej vykonávať svoje povinnosti tak, ako sa od neho vyžaduje. Poukázal pritom na hrozby voči jeho osobe a nepravdivé obvinenia, ktoré sa objavili v niektorých médiách a na sociálnych sieťach.
Prostredníctvom svojho advokáta vyhlásil, že nepoznal podozrivého ani jeho rodinu, nebol zapojený do sporu o starostlivosť a nemal žiadne predchádzajúce informácie o údajnom trestnom čine.
Kurku nastúpil do funkcie komisára v novembri 2022. Podľa štátnej kancelárie Dolného Saska má vláda v blízkej budúcnosti rozhodnúť o jeho nástupcovi.
Kurku uviedol ako dôvody silnú nevraživosť, vyhrážky smrťou a nepravdivé obvinenia súvisiace s útokom v meste Stade.
Komisárova svokra podľa vyšetrovateľov odviezla z miesta činu 45-ročného muža obvineného zo zastrelenia šiestich pracovníkov centra pre matky s deťmi. K streľbe došlo zrejme v súvislosti so sporom o starostlivosť o jeho dieťa. Policajti muža zadržali krátko po jeho čine.
Komisár Kurku uviedol, že za daných okolností už nemôže ďalej vykonávať svoje povinnosti tak, ako sa od neho vyžaduje. Poukázal pritom na hrozby voči jeho osobe a nepravdivé obvinenia, ktoré sa objavili v niektorých médiách a na sociálnych sieťach.
Prostredníctvom svojho advokáta vyhlásil, že nepoznal podozrivého ani jeho rodinu, nebol zapojený do sporu o starostlivosť a nemal žiadne predchádzajúce informácie o údajnom trestnom čine.
Kurku nastúpil do funkcie komisára v novembri 2022. Podľa štátnej kancelárie Dolného Saska má vláda v blízkej budúcnosti rozhodnúť o jeho nástupcovi.