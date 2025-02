Komisár RE odmieta tvrdenia viceprezidenta USA o úpadku hodnôt

Štrasburg 19. februára (TASR) - Komisár Rady Európy pre ľudské práva Michael O’Flaherty odmietol tvrdenia amerického viceprezidenta J. D Vancea o úpadku demokratických hodnôt v Európe. Jeho prejav na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii komisár označil za veľmi problematický, informuje TASR podľa denníka The Guardian.



Vance v Mníchove okrem iného vyčítal Európe údajné obmedzovanie slobody prejavu a smerovanie politiky. Tvrdil, že kontinentu nehrozí najväčšie nebezpečenstvo zo strany Ruska alebo Číny, ale "zvnútra".



Vlády v Európe takisto obvinil, že ustupujú od niektorých svojich hodnôt a nezohľadňujú obavy voličov, napríklad týkajúce sa migrácie. Kritizoval aj údajné prenasledovanie populistických strán v Európe, pričom sa následne stretol s Alice Weidelovou, šéfkou strany Alternatívy pre Nemecko, ktorá je označovaná krajne pravicovú.



Vystúpenie amerického viceprezidenta európski predstavitelia kritizovali. Šéfka diplomacie EÚ Kaia Kallasová povedala, že Vance sa akoby snažil "vyvolať roztržku" s Európu, zatiaľ čo nemecký minister obrany Boris Pistorius ho označil za neprijateľný.



Írsky právnik v rozhovore pre britský denník povedal, že Vance akoby "požadoval akúsi absolútnu slobodu prejavu". The Guardian podotkol, že európske právo vždy stanovovalo obmedzenia toho, čo ľudia môžu povedať, napríklad aby sa zabránilo útokom na jednotlivcov a skupiny.



"Európa, napriek všetkým svojim nedostatkom a chybám, sa môže pochváliť trvalým úsilím o rešpektovanie ľudských bytostí prostredníctvom svojho záväzku dodržiavať ľudské práva," povedal O’Flaherty.



Vance vo svojom prejave okrem iného tiež naznačil, že nedávny útok autom v Mníchove, pri ktorom bolo zranených najmenej 36 ľudí, bol typický. Hovoril, že páchateľom bol žiadateľ o azyl, mladý muž vo veku okolo 25 rokov, ktorý bol polícii známy.



"Spochybňujem náznaky v prejave viceprezidenta Vancea, že migranti sú koreňom všetkého zla v Európe. Je to často opakovaný mýtus, ktorý je nebezpečný, pretože ohrozuje životy ľudí," dodal komisár Rady Európy.