Komisári EÚ sú v izolácii po kontakte s nakazenou osobou

Brusel 14. októbra (TASR) – Šéf európskej diplomacie Josep Borrell a komisár EÚ pre krízové riadenie Janez Lenarčič v utorok informovali, že sú v karanténe po kontakte s osobou, ktorá mala pozitívny výsledok testu na koronavírus SARS-CoV-2.



Borrell vo svojom oznámení na sociálnej sieti Twitter napísal, že v nedeľu sa v súvislosti s týmto kontaktom podrobil testu, ktorý bol negatívny. V súlade s nariadeniami zdravotných úradov je momentálne v izolácii a bude v nej čakať na druhé testovanie.



Podľa Borrella pozitívny výsledok testu na koronavírus nového typu mal člen delegácie EÚ, ktorá minulý týždeň zavítala do Etiópie a v ktorej boli on aj Lenarčič.



Lenarčič však vo svojom tvíte napísal, že pozitívny výsledok testu mal člen jeho tímu, ktorý sa minulý týždeň nezúčastnil na misii v Etiópii.



Aj Lenarčič sa izoloval a bude pracovať z domu, kým pôjde na druhé testovanie. Dodal, že nemá žiadne klinické príznaky ochorenia, ktoré vyvoláva nový koronavírus, a cíti sa dobre.



Belgicko nariadilo každému, kto prišiel do styku s osobou, ktorá mala pozitívny test na SARS-CoV-2, aby sa na sedem dní izoloval.



Pozitívny výsledok testu na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 mal zatiaľ iba jeden z 27 členov európskej exekutívy – bulharská eurokomisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová. Do karantény išla po kontakte s členom svojho tímu, ktorý bol chorý. Jej vlastný test z minulej soboty vyšiel tiež pozitívne.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa od 5. októbra nakrátko izolovala po kontakte s osobou, ktorý mala počas pobytu v Portugalsku pozitívne testy. Von der Leyenovej test vyšiel negatívne.



Do izolácie sa uchýlil v septembri aj predseda Európskej rady Charles Michel. Stalo sa tak po tom, ako bol u člena jeho tímu testmi potvrdený koronavírus nového typu. Michelova izolácia mala za následok odklad vrcholného summitu EÚ o týždeň neskôr.



Európska komisia má hlavné sídlo v Bruseli, jednom z európskych miest, ktoré pandémia postihla najviac – po Madride a Paríži, konštatovala agentúra AFP.