Eurokomisárka si predvolala veľvyslancov Poľska, Litvy a Lotyšska

Brusel 14. októbra (TASR) – Európska komisia si v súvislosti so situáciou migrantov uviaznutých na hranici troch členských krajín EÚ s Bieloruskom predvolala veľvyslancov Poľska, Litvy a Lotyšska pri Európskej únii. Informovala o tom štvrtok tlačová agentúra Reuters.



Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová v tejto súvislosti uviedla, že je veľmi znepokojená informáciami o migrantoch - dospelých i deťoch, ktorí sa nachádzajú v zúfalej situácii potom, ako uviazli v lesoch na hraniciach medzi EÚ a Bieloruskom.



Komisárka preto požiadala o stretnutie s veľvyslancami týchto troch krajinách, ktorí pôsobia na stálych zastupiteľstvách pri EÚ v Bruseli.



AFP pripomenula, že v bielorusko-poľskom pohraničnom území zomrelo už najmenej päť nelegálnych migrantov, ktorí sa z Bieloruska pokúšajú dostať do EÚ.



Poľsko, Litva a Lotyšsko v posledných mesiacoch hlásia obrovský nárast počtu migrantov z Afriky a krajín Blízkeho východu, ktorí na ich územie nelegálne vstupujú zo susedného Bieloruska.



Európska únia obvinila bieloruského lídra Alexandra Lukašenka, že tento prílev migrantov zámerne podporuje a organizuje jeho režim. Lukašenko v reakcii na sankcie EÚ uvalené voči predstaviteľom jeho režimu za porušovanie ľudských práv, v máji vyhlásil, že bieloruské orgány už nebudú brániť nelegálnym migrantom smerujúcim na Západ vo využívaní Bieloruska ako tranzitnej krajiny.



Téma migrácie bude jedným z pracovných bodov rokovaní šéfov vlád a štátov na budúcotýždňovom summite EÚ v Bruseli. Lídri členských krajín EÚ by mali zvážiť návrh Litvy na zmenu súčasných migračných pravidiel s cieľom legalizovať vyhostenie nelegálnych migrantov v prípade, že je niektorá krajina vyhlási núdzový stav kvôli extrémnemu nárastu počtu migrantov. AFP pripomenula, že návrh z Vilniusu zatiaľ podporilo iba 13 ďalších členov eurobloku.