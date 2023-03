Komisárka: Na obnovu budov v Banskej Štiavnici by mohli ísť eurofondy

Brusel 22. marca (TASR) - Európska komisárka pre kohéziu a reformy Elisa Ferreirová vyjadrila v stredu solidaritu Banskej Štiavnici po sobotňajšom devastačnom požiari v tamojších historických budovách a vyjadrila pripravenosť odsúhlasiť financovanie prípravy projektov a samotnú obnovu poškodených budov z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. TASR o tom informoval europoslanec Robert Hajšel (Smer-SD), ktorý vo veci rokoval s Ferreirovou aj podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom.



List eurokomisárke iniciovaný Hajšelom so žiadosťou o preskúmanie možností financovania obnovy požiarom zničených historických objektov v Banskej Štiavnici podpísalo v pondelok aj ďalších 11 slovenských europoslancov.



Peniaze na technickú prípravu aj samotnú obnovu budov by sa mohli preplatiť z nevyčerpaných prostriedkov z uplynulého finančného obdobia a tiež z nového finančného rámca na roky 2021 – 2027, spresnil europoslanec. Slovensku sa totiž dosiaľ nepodarilo vyčerpať miliardy eur z predchádzajúceho programového obdobia, aj keď väčšina vyčlenených prostriedkov je už zazmluvnená.



Do úvahy podľa Hajšela pripadá, aby peniaze, o ktoré môže Slovensko čoskoro prísť, ak ich nevyčerpá, išli na technickú prípravu obnovy poškodených budov a samotná rekonštrukcia by sa už platila z fondov nového programového obdobia.