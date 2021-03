OSN kritizuje Turecko za odstúpenie od Istanbulského dohovoru

Ženeva 23. marca (TASR) - Komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová vyjadrila zdesenie nad rozhodnutím Turecka, ktoré minulú sobotu oznámilo, že odstupuje od Istanbulského dohovoru o predchádzaniu násilia na ženách.



Bacheletová označila toto rozhodnutie Turecka za krok späť, a to najmä vzhľadom na to, že rodová nerovnosť a rodovo podmienené násilie voči ženám sú v tureckej spoločnosti naďalej vážnym problémom.



Podľa agentúry AFP sa to uvádza vo vyhlásení, ktoré v utorok v Ženeve zverejnila Bacheletovej kancelária.



Agentúra AFP pripomenula, že Turecko od Istanbulského dohovoru odstúpilo bez toho, aby sa o tom uskutočnila parlamentná debata či konzultácie s občianskou spoločnosťou vrátane skupín bojujúcich za práva žien a ľudské práva.



Dohovor, ktorý podpísalo 45 krajín a Európska únia, vyžaduje, aby vlády signatárskych štátov prijali právne predpisy stíhajúce domáce násilie a podobné týranie, ako aj znásilnenie v manželstve a mrzačenie ženských pohlavných orgánov.



Bacheletovej úrad vo svojom vyhlásení poukázal na aktívnu úlohu Turecka pri rokovaniach o dohovore i jeho priekopnícky krok, keď sa stalo prvou krajinou, ktorá ho - v marci roku 2012 - ratifikovala. Aj vzhľadom na to je rozhodnutie Turecka odstúpiť od Istanbulského dohovoru ešte väčším šokom, uvádza sa vo vyhlásení.



Medzitým Dubravka Šimonovičová, osobitná spravodajkyňa OSN pre násilie páchané na ženách, vyhlásila, že tento krok Turecka vysiela nebezpečné posolstvo.



"Toto rozhodnutie oslabuje ochranu životnej pohody a bezpečnosti žien a prenecháva ich ďalším rizikám v čase, keď násilie na ženách stúpa po celom svete," uviedla expertka, ktorá má síce mandát od OSN, ale nehovorí v mene tejto celosvetovej organizácie.



Vláda tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana oznámila rozhodnutie o odstúpení od Istanbulského dohovoru v sobotu. Agentúra AFP to označila za ďalšie víťazstvo konzervatívcov v jeho nacionalistickej strane a jej spojencov, ktorí tvrdili, že dokument poškodil jednotu rodín v Turecku.



Tento krok však vyvolal pobúrenie na domácej i medzinárodnej scéne a v Turecku proti nemu protestovali tisíce ľudí.