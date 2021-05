Komisárka OSN: Útoky Izraela na Gazu môžu byť vojnovými zločinmi

Ženeva 27. mája (TASR) - Ak sa preukáže, že nedávne útoky izraelskej armády na palestínske pásmo Gazy boli "neprimerané", môžu byť považované za vojnové zločiny. Vo štvrtok to povedala komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová, píše agentúra AFP.



Bacheletej slová sa týkali útokov izraelskej armády na civilné ciele počas nedávnej vojny v Gaze, ktoré podľa nej zasahovali aj obytné a vládne budovy, zdravotné strediská a objekty, kde sídlili medzinárodné humanitárne organizácie či svetové médiá.



Izrael útoky zdôvodnil tvrdeniami, že tieto budovy využívali na vojenské účely palestínske militantné hnutia vrátane Hamasu, ktorý má pásmo Gazy pod kontrolou. Komisárka OSN však informovala, že zatiaľ nevidela k dispozícií dôkazy na podporu týchto tvrdení.



V prípade, že sa potvrdí, že takéto útoky boli vykonané bez ohľadu na civilné obyvateľstvo, mohli by byť kvalifikované ako vojnové zločiny. Bacheletová to uviedla na mimoriadnom zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) venovanom situácii na palestínskych územiach, ktoré bolo zvolané na žiadosť moslimských krajín.



Napriek tomu, že Izrael pred viacerými útokmi vopred varoval, "výsledkom náletov v týchto husto obývaných oblastiach bolo veľké množstvo civilných obetí a zranených, ako aj rozsiahle škody na civilných objektoch," povedala Bacheletová.



Podľa nej neexistuje nijaká pochybnosť o tom, že Izraelčania aj Palestínčania majú rovnaké právo na sebaobranu. Zároveň však vyhlásila, že Hamas a ďalšie palestínske ozbrojené skupiny musia "niesť zodpovednosť" za raketovú a mínometnú paľby na Izrael.



Izraelské útoky si počas 11-dňového konfliktu, ktorý ukončilo prímerie z minulého piatka, vyžiadali životy 253 Palestínčanov, vrátane 66 detí, píše AFP s odvolaním sa na údaje tamojšieho ministerstva zdravotníctva.



Odvetné útoky Hamasu na územie Izraela si vyžiadali 12 obetí, vrátane jedného dieťaťa, informuje AFP s odvolaním sa na tamojších zdravotníkov.



Relatívne nižší počet obetí v Izraeli súvisí aj s tým, že veľkú časť rakiet z tisícov rakiet vypálených z Gazy zachytil izraelský systém protivzdušnej obrany. Značná časť palestínskych obetí prišla podľa Izraela o život, keď rakety odpálené militantmi dopadli ešte v samotnom pásme Gazy.



Izrael sa pred obvineniami z vojnových zločinov bráni tým, že terčom jeho náletov boli len ciele teroristov, ktorí útočia na izraelské územie a svoje vojenské objekty nezriedka zámerne - z taktických a propagandistických dôvodov - umiestňujú do civilných budov. Židovský štát tiež zdôrazňuje, že vynakladal maximálne úsilie, aby predišiel obetiam z radov civilného obyvateľstva Gazy, ktoré pred útokmi často vopred varoval, a vyzýval ľudí na urýchlené opustenie ohrozených budov.