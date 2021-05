Komisárka OSN žiada vyšetrenie násilností počas protestov v Kolumbii

Bogata/Ženeva 30. mája (TASR) - Masové protivládne protesty v meste Cali, treťom najväčšom v Kolumbii, si od piatku vyžiadali 14 obetí na životoch, informovala v nedeľu agentúra AFP.



Kolumbijská armáda od soboty prišla na pomoc polícii v Cali, kde predtým došlo k potýčkam medzi jej príslušníkmi a ozbrojenými civilistami.



AFP pripomenula, že Kolumbia vstúpila do druhého mesiaca masových protestov proti vláde prezidenta Ivána Duqueho. Úrady uviedli, že násilnosti si za uplynulý mesiac v krajine vyžiadali najmenej 59 obetí. Zranených bolo viac ako 2300 civilistov a príslušníkov bezpečnostných zložiek.



Mimovládna organizácia Human Rights Watch pritom na základe správ z vierohodných zdrojov informovala o najmenej 63 úmrtiach na celom území krajiny a situáciu v Cali označila za "veľmi vážnu".



Znepokojená ňou je aj komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová, ktorá vo svojom vyhlásení z nedele upozornila najmä na situáciu v Cali. Apelovala, aby boli všetky incidenty dôsledne vyšetrené a ich páchatelia vzatí na zodpovednosť.



Bacheletovej úrad citoval zo správ, podľa ktorých bolo od piatka v Cali zabitých 14 ľudí, 98 ich bolo zranených, z toho 54 strelnými zbraňami.



Medzi mŕtvymi v Cali je aj zamestnanec prokuratúry mimo služby, ktorý vystrelil na dvoch demonštrantov blokujúcich ulicu, pričom jedného z nich zabil. Video zverejnené na sociálnych sieťach zachytáva, ako sa dav vrhá na strelca a lynčuje ho.



Duque v piatok večer ohlásil, že v meste Cali na západe krajiny, ktoré sa stalo epicentrom násilných protivládnych protestov, nasadí armádu. Duque podľa agentúry Reuters spresnil, že pôjde o viac ako 7000 vojakov.



Ľudia v chudobnejších štvrtiach Cali však agentúre AFP povedali, že po nasadení vojakov majú ešte väčší strach.



Luis Felipe Vega, politológ z Javeriana University, zasa nasadenie armádnych posíl prirovnal k "haseniu požiaru benzínom".



Podľa AFP sú pokusy vlády o deeskaláciu situácie skôr márne: nedokáže totiž potlačiť hnev čoraz viac spolitizovanej mládeže, ktorá poukazuje na hlboké sociálne nerovnosti v krajine - odhaduje sa, že tretina osôb vo veku od 14 do 28 rokov je nezamestnaných a nechodí ani do školy. Sociálna kríza v Kolumbii sa vyostrila pandémiou vyvolanou koronavírusom SARS-CoV-2.



Duqueho pokusy o rokovania so zástupcami protestujúcich maria ešte aj ľudia v jeho pravicovej strane Demokratické centrum, ktorí sú rok pred parlamentnými voľbami skôr zástancami tvrdého prístupu k nespokojným masám obyvateľstva.



Kolumbijčania vyšli do ulíc po prvý raz 28. apríla, aby protestovali proti navrhovanej daňovej reforme. Hoci vláda tento návrh medzičasom stiahla, protesty stále pokračujú. Kolumbia pritom aktuálne bojuje aj s kriminalitou či ekonomickými problémami, ktoré ešte vyostrila pandémia nového koronavírusu. Tamojšia vláda si za použitie sily voči demonštrantom vyslúžila kritiku medzinárodného spoločenstva.